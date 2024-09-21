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經濟

德勤倡機場離境稅加50% 徵海陸離境稅

【明報專訊】2024年《施政報告》將於下月16日公布，會計師行德勤就公共財政、北都發展、創新科投及金融市場四大範疇提出多項建議，包括調高機場離境稅五成及開徵海陸離境稅；調整2元乘車優惠計劃；優化新資本投資者入境計劃；以及讓內地高淨值人士透過在港設立家族辦公室等。

籲2元乘車優惠設車資上限

政府財赤問題受市民關注，德勤建議政府仿效2000年做法，成立「檢討公共財政專責小組」及「新稅項事宜諮詢委員會」，審視現時赤字背後是否存在結構性因素，而且為縮減公務員編制設下目標。該行又建議，政府調高機場離境稅五成至180元，料可增加達10億元計收入，並開徵海陸離境稅以回收基建成本，但豁免向日常跨境就學和工作人士徵收。另外，調整2元乘車優惠計劃，政府毋須改革現時受惠群組，但可設優惠車資上限或以車資劃分折扣水平。

金融市場方面，德勤建議政府向內地政府設「三步走」策略，讓內地高淨值人士透過在港設立家族辦公室，同時增加跨境理財通投資選擇。該行又認為應優化新資本投資者入境計劃，包括放寬淨資產計算方法、簡化資產認證流程及明確投資組合細節。

至於北都發展，德勤就政府「片區」模式建議可用先行先試方法、明確定義和設計該區的資產組合和規則、推動不同背景企業合作、研究「非原址換地」等。另就人工智能，該行指香港應適時制訂一套針對AI的監管制度，而且確立長遠廣泛AI應用，例如基礎醫療、教育及金融監管。

相關字詞﹕施政報告 德勤

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