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經濟

港8月通脹維持2.5% 略低預期 水電煤外出用膳租金開支錄較大升幅

【明報專訊】政府統計處公布，香港8月整體消費物價指數（CPI）按年上升2.5%，略低於市場預期的2.6%，與7月升幅持平，水電煤、外出用膳及租金開支繼續錄得較大升幅。剔除所有政府一次過紓困措施影響，8月基本通脹率按年上升1.2%，與7月相應升幅相同。

明報記者 蕭嘉聰

經季節調整後，截至今年8月止的3個月平均整體CPI每月變動率為0.6%，與5至7月的3個月相應變動率持平；剔除所有政府一次過紓困措施的影響，相應變動率均為0.2%。

煙酒價升21% 整體食品漲價1.8%

主要開支項目方面，8月煙酒價格按年升20.8%，較7月升22.1%放緩1.3個百分點；整體食品價格按年增1.8%，與7月升幅收窄0.1個百分點，當中外出用膳和外賣價格增2.4%，基本食品亦升0.8%。

此外，住屋開支物價按年增3.3%，其中私人房屋及公營房屋租金分別升2.4%及13.6%，與7月升幅一致；電力、燃氣及水價格按年升4.8%，較7月升2.3%再多2.5個百分點；交通亦升2.8%。雜項服務物價按年升2.2%，當中醫療服務物價升4.8%，較7月升幅亦有所增長。

今年8月共有兩個主要開支項目錄跌幅，當中衣履物價按年跌1.8%，較7月的1.2%跌幅擴大，累計連跌三個月；耐用物品物價亦按年跌0.9%，較7月表現持平。

政府發言人表示，通脹短期內應維持輕微，本地成本或會因香港經濟繼續增長而面對溫和上升壓力；外圍價格壓力大致進一步放緩，不過地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。

分析：耐用品通脹低迷 或反映消費弱

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，通脹壓力仍溫和，佔消費開支比重較高的食品和私人住宅租金升幅均變動不大。溫嘉煒認為，暑假外遊港人增加，或導致外出用膳及外賣價格升幅進一步收窄，耐用品、雜項物品及衣履通脹持續低迷，均可能反映本地消費意欲疲弱。政府寬免差餉措施結束的影響在第四季將會消失，料整體通脹率屆時將回落至2%以下，全年通脹約1.8%。

相關字詞﹕本地消費 政府統計處 香港經濟 通脹

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