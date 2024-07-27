中證監據報推遲茶飲商境外IPO

消息人士透露，蜜雪冰城、古茗控股和滬上阿姨等公司的境外上市計劃今年均被中證監推遲。蜜雪冰城拒絕置評；古茗、滬上阿姨沒有回應查詢。

蜜雪冰城、古茗及滬上阿姨今年初曾先後向港交所（0388）入表申請來港上市，惟3家公司申請均超逾6個月已失效。而直至目前為止亦未有內地連鎖現製茶企業再入表申請來港上市。早前市場消息曾指出，分店規模達3.6萬家的蜜雪冰城，以及分店規模逾9000家的古茗分別計劃來港集資最多78億及39億元。

受累茶百道首日大跌27%

報道指監管部門暫停珍珠奶茶企業上市計劃，源於茶百道（2555）來港掛牌首日、股價便大跌近27%引發。茶百道今年4月來港上市，集資近26億元，當時公開發售部分認購不足額，而公司昨收報5.41元，較上市定價17.5元已累跌69.1%（見圖）。而作為茶百道之前在港唯一上市的茶企奈雪的茶（2150），2021年以每股19.8元定價上市，昨收報1.33元，股價已累計下跌93.3% 。

報道指出，中證監回覆，正依規推進這3家茶飲公司的備案工作，表示將繼續優化境外上市備案機制，維持境外融資管道暢通。