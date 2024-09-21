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經濟

匯豐：港銀淨息差料降 推4招抵消壓力

【明報專訊】聯儲局下調利率0.5厘，減息預期早前已在港元拆息反映，本港銀行亦下調最優惠利率（P）0.25厘，降低實際按揭利率。減息不利銀行淨息差，匯豐報告預期港銀淨息差將在今年第四季和2025年受壓，不過銀行亦為此作出準備，在保持資產收益率、降低資金成本、提高收入和提高資本回報4方面採取措施，抵消淨利息收入下跌壓力。據匯豐情景分析，按美國減息1厘的基本情况下，中銀香港（2388）和東亞銀行（0023）每股盈利也可持平，或錄小幅上升。

資產收益率方面，匯豐指港銀已通過利息衍生工具或固定收益政府債券，進行利率對冲，而投資資產的平均到期期限，亦相信由低於1年延長至稍高於兩年，減少利率變動對淨息差的敏感度。此外，現時1個月港元拆息較美國聯邦基金利率低1.8厘，存在明顯折讓，相信美息下調時，港元拆息降幅會小。

料中銀回購股份機會增

至於降低資金成本，匯豐預期港銀會迅速下調定存利息，由於定期競爭減少，7月平均港元資金成本已較1月低約0.3個百分點至2.58厘。定息下降亦有助提升低息的活期及往來存款（CASA）比率，降低融資成本。另外，今年上半年未償還按揭貸款為2萬億元，遠低於餘額6.8萬億元，因此銀行下調最優惠利率，會有利淨息差。

在息差以外，匯豐指減息或帶動累積的存款投入股票或財富管理產品，提高銀行淨手續費收入，而減息改善經濟環境，增加貸款需求，而部分中型地產商面臨短期流動性問題，企業債務負擔降低可改善銀行資產質素。

此外，匯豐指過去貸款增長較低，推高普通股權一級資本比率，令銀行有空間提高派息比率，而容許公司以庫存方式持有回購股的法例修改或在明年生效，匯豐認為將增加中銀回購的可能性。另外，港銀或會運用剩餘資本作收購，提升資本回報率。

若上述措施更為有效，例如CASA比率、淨手續費收入更快上升，抵消淨利息收入下跌，在最佳預期情景下，匯豐甚至預期美國減息1厘下，中銀和東亞每股盈利可升7.1%和11%。

相關字詞﹕銀行股 東亞銀行 最優惠利率 中銀香港 減息 聯儲局

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