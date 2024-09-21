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經濟

中小銀行跟減P 相繼降定存息

【明報專訊】美國周四凌晨減息0.5厘後，本港發鈔行匯豐、渣打（香港）及中銀香港（2388）同日宣布將港元最優惠利率（P）減0.25厘後，昨日多間中小行亦宣布以同樣幅度減P，如富邦銀行（香港）、上海商業銀行及中國工商銀行（亞洲）等（見表）；港銀下調P之際，亦見部分銀行同時下調定存息率，以減輕息差收窄壓力。

大新銀行一周三度降定存息

多間中小銀行下調港元P時，亦按慣例同步下調港元儲蓄存款利率，工商銀行（亞洲）宣布戶口結餘5000元以上的港元儲蓄存款利率，由0.875厘下調25點子至0.625厘；富邦銀行亦將港元儲蓄存款年利率，由0.9厘下調25點子至0.65厘，美元儲蓄存款年利率下調0.5厘至0.25厘，另亦將美元P由8.25厘下調0.5厘至7.75厘。

除下調港元儲蓄存款利率之外，部分中小行亦相繼於減息前後下調港元定存息，例如大新銀行於本月17日、19日及昨日（20日）三度下調港元3個月及6個月定期存款年利率，一周內該行的一般客戶、VIP客戶及全新VIP客戶3個月定存息累減0.6厘，6個月定存息則累減0.7厘。截至昨日，上述客戶的3個月港元定存息，分別下調至3厘、3.1厘及3.3厘，同類客戶的6個月港元定存息，亦分別下調至2.7厘、2.8厘及3厘。

富邦銀行亦同樣於昨日下調港元定存優惠，旗下經由Fubon+手機應用程式，將敘做定存達50萬元或以上、存款期分別為3個月、6個月及12個月港元定存息，全均下調0.1厘至3.4厘。富邦銀行同時亦將敘做6.5萬美元或以上、存款期3個月的美元定存息下調0.1厘至4.5厘，同額但存款期為6個月及12個月的美元定存息則下調0.2厘，分別至4.4厘和4.2厘。東亞銀行首席投資策略師李振豪認為，定存息下調通常跟隨P下調，惟現美國利率變化仍為不穩定，即使美國再減息，港P未必會以相同幅度下調，有機會出現美國減兩至三次息，港P再減1次的情况，至於定存息會否於年底前進一步下調，則取決於P的走勢，該行預計今年內港P有機會再減0.125厘。

1個月拆息回升 3個月下跌

港元拆息（HIBOR）方面，與樓按相關的一個月HIBOR昨終止6連跌，升3.11點子至3.64548厘，是9月17日後最高，較反映銀行資金成本的3個月期HIBOR則跌2.4點子至3.87833厘，是去年5月2日後最低。

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