御林皇府洋房3438萬沽 3年實蝕一成

減息後嘉湖連錄3宗成交

此外，天水圍嘉湖山莊於減息後連錄3宗成交。中原副區域營業董事伍耀祖表示，屋苑麗湖居8座中層G室3房戶，實用面積547方呎，當美國及香港於過去周四宣布減息後，獲上車客以435萬元承接，實呎7952元。買家數日前已參觀單位及開始議價，港銀減息後即加快入市決定，下班後趕入天水圍簽約落訂。原業主1996年153.5萬元買入，帳面獲利281.5萬元或1.8倍。

CCL微升0.31% 未反映減息因素

不過，減息後樓價走勢暫未完全反映，中原城市領先指數CCL最新報137.09點，指數具體反映8月26日至9月1日市况，按周升0.31%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，美國及本港銀行減息，料刺激二手成交量增加，將於10月中旬公布的CCL才開始反映，惟近期多個新盤部署開售，或對二手樓價造成壓力，第四季CCL能否止跌仍需觀察。她指出，9月底CCL目標維持136點水平，現時只差1.09點或0.80%。本周CCL仍為逾8年次低，重返2016年9月中時水平，而今年累跌6.87%，較2021年8月191.34點歷史高位，跌28.35%。反映大型屋苑領先指數CCL Mass報137.32點，按周升0.16%；CCL（中小型單位）報135.95點，按周升0.16%；豪宅方面，CCL（大型單位）報142.66點，按周升1.01%。

[香港地產]