明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

御林皇府洋房3438萬沽 3年實蝕一成

【明報專訊】美國啟動減息周期，多間港銀亦下調最優惠利率（P）0.25厘，二手市場隨即有買家入市。美聯助理區域經理麥偉成表示，上水御林皇府牛津徑雙號屋，實用面積約3003方呎，5房4套間隔，原業主叫價約4000萬元放售單位，其後得知有外區客睇樓，並有減息消息後決定承接單位，以3438萬元成交，實呎11,449元。原業主2021年3580萬元購入，帳面蝕142萬元或約4%，連使費料實蝕約364萬元或約10%。

減息後嘉湖連錄3宗成交

此外，天水圍嘉湖山莊於減息後連錄3宗成交。中原副區域營業董事伍耀祖表示，屋苑麗湖居8座中層G室3房戶，實用面積547方呎，當美國及香港於過去周四宣布減息後，獲上車客以435萬元承接，實呎7952元。買家數日前已參觀單位及開始議價，港銀減息後即加快入市決定，下班後趕入天水圍簽約落訂。原業主1996年153.5萬元買入，帳面獲利281.5萬元或1.8倍。

CCL微升0.31% 未反映減息因素

不過，減息後樓價走勢暫未完全反映，中原城市領先指數CCL最新報137.09點，指數具體反映8月26日至9月1日市况，按周升0.31%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，美國及本港銀行減息，料刺激二手成交量增加，將於10月中旬公布的CCL才開始反映，惟近期多個新盤部署開售，或對二手樓價造成壓力，第四季CCL能否止跌仍需觀察。她指出，9月底CCL目標維持136點水平，現時只差1.09點或0.80%。本周CCL仍為逾8年次低，重返2016年9月中時水平，而今年累跌6.87%，較2021年8月191.34點歷史高位，跌28.35%。反映大型屋苑領先指數CCL Mass報137.32點，按周升0.16%；CCL（中小型單位）報135.95點，按周升0.16%；豪宅方面，CCL（大型單位）報142.66點，按周升1.01%。

[香港地產]

相關字詞﹕御林皇府 嘉湖山莊 二手

上 / 下一篇新聞