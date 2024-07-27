大手客添食 近2億購ST.GEORGE'S兩伙

市場消息指出，新買家為大家族成員，較早前亦曾購入項目單位。

信置執行董事田兆源表示，美國聯儲局減息0.5厘，港銀亦調低最優惠利率，對樓市氣氛帶來正面影響，料市場交投更趨活躍，豪宅市場被看高一線。ST. GEORGE'S MANSIONS自2020年夏天至今累售67伙，總套現接近65億元。

YOHO Hub II 6座首日收千票

其他全新大盤亦有不同部署，近期積極推盤的新地（0016），旗下元朗The YOHO Hub II第6座料最快下周開售，昨日開始收票，市場消息指出，首日已錄逾千票，以首批94伙計，超額認購逾9.6倍。

另一鐵路新盤、長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II有望下月開售前，先將Blue Coast封盤。

Blue Coast下周一起封盤

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，下周一起會暫停Blue Coast銷售活動，以及暫停開放示範單位，以配合Blue Coast II的銷售推廣。全盤642伙的Blue Coast，今年4月初、即政府「撤辣」後開售，迄今累售571伙或89%，總成交金額逾108億元，現僅餘71伙3房及4房單位待售。

ONE JARDINE'S支持代理不回佣

減息後首個登場的全新盤、英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，以折實均呎17,904元首推50伙，於過去周四起收票。英皇國際銷售及市場總監柯穎豪表示，已錄逾千人次參觀示範單位，首日收票已錄超額認購，當中七成來自本地客，會考慮加推。

另外，集團提出「支持合理佣金」建議，不接受交易過程中向買家提供回佣，柯穎豪表示，期望可提供一個透明、清晰和公平的銷售環境，促進買賣雙方信任與合作，亦能確保房價真實反映市場價值，從而促進並形成一個更加健康、有序的地產市場。

[香港地產]