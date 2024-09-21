小瀝源地下周五招標 估值12億 較年初跌兩成

將於下周五推出招標的住宅官地，位於沙田圍路與小瀝源路交界，毗鄰分別為金利來集團中心及太古汽水廠，地皮面積約6萬方呎，最高可建樓面約30.41萬方呎，預計提供570伙，10月25日截標。會德豐地產主席梁志堅表示，集團一直有留意及物色地皮作發展，是次推出招標的地皮，周邊較多工廈，投地前將審慎計算。

鄰近工廈 每呎樓面價不足4000元

中原測量師行執行董事張競達表示，減息利好樓市，刺激整體入市氣氛，預計投地氣氛亦會改善。不過，發展商貨尾量高企，加上建築成本高，未必急於搶地，預料出價仍傾向保守；考慮到招標地皮區內發展成熟，地皮估值由今年初的逾15億元、每方呎樓面地價約5000元，下調約兩成至12億元、每方呎樓面地價約3950元。值得留意的是，政府今年次季曾推出同位於小瀝源源順圍住宅官地，由新地（0016）以6.19億元中標，以可建樓面逾15萬方呎計，每方呎樓面地價3952元。

去年由信置（0083）牽頭財團中標的啟德第2A區2號及3號地盤，早前向城規會放寬建築物高限至約129米（主水平基準上），擬採用「組裝合成」建築法，興建1幢35層高住宅，並設有零售設施，提供約930伙、平均面積約474方呎的單位，總樓面約50.62萬方呎，城規會昨在有條件下通過。星星地產就2020年5月已獲批、位於牛頭角偉業街107至109號商業項目，最新向城規會申請重建為1幢33層（包括1層地庫）高的綜合大樓，包括酒店及安老院，預計提供酒店房間共200間，涉約5.22萬方呎，另安老院提供不少於302張牀位，涉約12.9萬呎，總樓面約18.1萬方呎。

[香港地產]