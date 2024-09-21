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經濟
香港地產

市建局九龍城項目反應淡 收一標書 減息後獨長實入標 08年海嘯後最少

【明報專訊】本港銀行減息後，發展商投地意欲卻未見回升，昨日截標的九龍城啟德道/沙浦道重建項目，今年7月收到30份發展意向書，但最終市建局僅收到來自長實（1113）的一份標書，是2008年4月紅磡必嘉圍項目（現為信置發展的御悅）後，16年來該局收到最少標書的住宅項目，而當年下半年金融海嘯席捲全球。市建局指出，不會揣測發展商及財團入標項目的考慮。不過有測量師指出，區內有大量新供應，加上興建地庫公共停車場等令發展成本增加，發展商投標意欲低，預計流標風險高。

明報記者 甘潔瑩

市建局發言人又稱，一般來說，發展商及財團在競投發展項目時，需平衡多項因素，包括其流動資金儲備、利率對利息開支及樓價的影響、建築成本、持有的貨尾單位數量及市場需求等。局方指出，為提高項目招標的吸引力，早前優化篩選合資格發展商及財團的準則，並修訂多項招標條款，包括引入分期支付投標金額的安排，提供較靈活付款方式。另有檢討規管市建局合作發展項目銷售的措施，取消不適用的售樓管制，包括對公司買家及個人買家購買單位數量或所佔比例的限制，讓發展商日後出售單位時有更大彈性。

市建局稱不揣測發展商入標考慮

過去積極參與競投的會德豐，亦未有入標。會德豐地產主席梁志堅表示，減息無疑令整體市場氣氛好，但業界對樓市前景尚未看清，仍採審慎態度。對於地皮規模，梁坦言：「幅地嘅形狀，好似崩咗隻牙咁，較難剪裁；加上地盤旁有建築物，在規劃時要較費功夫，因而沒參與競投。」

梁志堅：幅地形狀似崩咗隻牙

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，反應冷淡屬預期，因區內新供應多，加上興建地庫公共停車場亦增加建築成本，而項目商舖則設於較偏僻位置，價值不高，因此項目流標風險很大。他又指出，啟德道項目規模，與去年10月獲收6份標書的土瓜灣盛德街項目相若，當時有多間大型發展商入標，不過市建局公布落選標價顯示，第二標出價每方呎樓面地價僅2764元，反映發展商近年出價並不進取。

上述啟德道/沙浦道重建項目佔地約5.7萬方呎，可建樓面約51.4萬方呎，預計提供約810伙住宅，而市建局將撥出逾5382方呎樓面，作社區幼兒中心。另項目將重新規劃及重整道路網絡，以興建一個面積約1.07萬方呎地下廣場，並連接一條由政府負責興建的行人隧道，至啟德新發展區未來的地下購物街。據悉，今次市建局劃一分紅比例，如未來賣樓收益達到82.5億元，中標者需劃一向市建局支付30%之分紅，另市建局容許中標財團分3期支付地價，付款年期最高5年。綜合市場消息，項目最新估值約18億至約21億元，預計每方呎樓面價約3500至4200元。

[香港地產]

相關字詞﹕長實 梁沛泓 梁志堅 市建局 啟德道/沙浦道

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