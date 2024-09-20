刺激二手交投 有業主蝕近兩成離場

曼克頓山單位2078萬沽 賺逾倍

中原地產區域營業經理林家傑稱，同區曼克頓山3座中層B室，實用1126方呎，3房1套連工人套房，昨以2078萬元連車位易手，實呎18,455元，與同座同面積相近樓層B室2017年成交價相若。原業主2007年4月以約983萬元一手購入，帳面大幅獲利1095萬元或逾倍。

一手成交逾10宗 相若減息前

此外，市場消息稱，東涌映灣園3期12座一個極高層H室，實用927方呎，3房1套連多用途房間隔，望海景，減息後以939萬元成交，實呎10,129元。原業主2005年464.1萬元一手購入，持貨約19年，帳面獲利474.9萬元或逾1倍。

一手方面，昨日市場錄約10多宗成交，與減息前單日數字相若，當中不乏豪宅盤，其中新地北角現樓盤海璇II，昨以4572萬元連車位售出3座17樓B室，實用1155方呎3房戶，實呎39,586元。另外，由金鋑作為賣方的何文田傲玟，昨亦沽出兩伙，共涉6116萬元，包括1座23樓A室，實用1445方呎，3套房間隔，成交價3500萬元，實呎24,221元。至於會德豐藍田KOKO MARE昨連沽3伙，吸金逾2478萬元，全為實用432至441方呎兩房戶，成交價796萬至880萬元，實呎1.81萬至2.02萬元。