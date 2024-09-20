仲量聯行曾煥平：發展商趁減息出貨 樓價看跌

高力料明年房產投資回升

高力研究部主管李婉茵表示，減息將增強投資者信心，預計刺激香港房地產市場的投資活動。她又預計，今年香港房地產市場全年投資總額將逾300億元，而明年若經濟情况樂觀，投資總額有望回升至370億元。減息將激勵投資者積極尋求市場機會，特別是那些被低估和位處核心區的優質資產，同時也可能吸引國際資金回流。

至於本港住宅市場，李婉茵表示，目前成交量偏低，一手貨尾單位仍有約2.1萬伙，減息對市場來說無疑是一項重要的利好因素，有助於提振整體經濟和樓市，然而減息所帶來的刺激效果，預計不會像今年2月底全面「撤辣」後那樣明顯，主要是當時「撤辣」吸引了投資者重投市場，惟目前市况疲弱，相信減息後可刺激成交量回升，而該行仍維持今年樓價將下跌5%至10%的預測。

李氏亦分析指出，減息亦有利寫字樓市場，但在龐大供應下，明年寫字樓供應預計接近350萬方呎，在市場消化能力仍需時間恢復下，預測寫字樓租金明年仍將下調約6%。