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經濟

香港地產

ONE JARDINE'S LOOKOUT 折實均呎1.79萬 一手新例後跑馬地呎價最低新盤 一房415萬起

【明報專訊】美國聯儲局減息0.5厘，為逾4年來首次，消息一出，除了多間本地銀行隨即調低最優惠利率（P）外，多間發展商亦瞬即加快推盤步伐，其中英皇國際（0163）跑馬地宏德街短期樓花項目ONE JARDINE'S LOOKOUT，成為減息後首個登場的全新盤。項目昨日更一口氣上載樓書、公布開價，以及對外開放示範單位，並開始收票。項目首張價單涉50伙，折實平均呎價僅17,904元，乃是自2013年一手例生效後、區內首批折實均呎新低。英皇國際副主席楊政龍表示，項目最快本月開售。

明報記者 江俊洋

跑馬地近年新盤供應不多，而且規模較細，翻查資料，區內對上一個開售新盤為嘉里（0683） 山光道THE ASTER，去年2月發展商將其中10伙轉租為售，折實均呎約2.8萬元，意味ONE  JARDINE'S LOOKOUT首批折實均呎低約36%。

值得留意的是，區內罕有地有新盤首批平均呎價低於2萬元，對上一次要追溯至2011年推出、嘉里等發展的紀雲峰，項目均呎約1.9萬元，而當年一手新例仍未生效。

低同區THE ASTER呎價36%

英皇國際副主席楊政龍形容，項目首批開價為「明升價」，期望買家入市後樓價一定「升硬」，對美國減息半厘的看法，楊認為各發展商都有推盤部署，樂見市場百花齊放，期望各盤大賣。楊政龍亦表示，鑑於集團旗下項目將部分單位出租，而且租務表現不俗，故會考慮將新盤部分單位轉售為租，而特色單位則會以招標形式發售。

昨同日開價收票兼開放示範單位

項目首批50伙，包括18伙1房、11伙兩房、21伙3房單位，實用231至559方呎，設有3個付款方法， 其中明「升」價付款計劃，成交期有110日，享有最高折扣10%，折實價約415萬至約1072萬元，折實呎價15,888元至20,650元。入場單位為2樓E室，實用面積231方呎1房間隔，折實價415萬元，折實呎價1.8萬元，惟要留意的是，單位景觀以向東、望普善街的樓景為主。

ONE JARDINE'S LOOKOUT預計關鍵日期為今年12月底，樓花期僅約3個月，今年5月獲批預售，提供123個單位，戶型涵蓋開放式至4房間隔，亦有提供小量特色單位，以3房戶為主打。佔36伙或全盤近30%。根據樓書資料，單位主要分別向東的普善街，以及向西的德宏街，單位實用147至1175方呎，面積最細單位為1樓A室，屬實用147方呎的開放式戶，外連147方呎平台，而同層多個特色戶附設的平台開則呈梯形或三角形，以遷就項目呈三角形的地盤設計。

相關字詞﹕跑馬地 楊政龍 ONE JARDINE'S LOOKOUT 新盤 英皇

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