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加國減息 今年樓市成交望回升6%

【明報專訊】去年加拿大樓市受高息影響，隨着當地央行今年6月開始減息，8月份住宅成交量稍回升。加拿大房地產協會（CREA）認為，減息將有助於置業需求復蘇，惟目前潛在買家仍持觀望態度，預期今年加國樓市成交量有望增6%，料可帶動整體樓價按年升逾2%。

2023年加拿大全國住宅成交量按年跌11.1%，今年6月加拿大央行宣布減息25點子，為自2020年以來首次減息，其後再於7月及9月各減息四分一厘，當地樓市交投現回暖迹象。CREA的數據顯示，8月份全國住宅成交量按月微升1.3%，為繼今年6月份後再次錄得按月升幅，而按年計亦微升1.4%，至約3.9萬宗，以成交量計為今年1月以來最高；至於樓價方面，8月份當地未經季節性調整的全國平均樓價約64.9萬加元，按月跌2.7%，按年計則微升0.1%。

置業需求料稍後較快速度復蘇

CREA高級經濟師Shaun Cathcart指出，儘管期待已久的減息周期已展開，惟加拿大樓市仍處於橫行狀態，基於市場普遍預期加拿大央行將持續減息至明年年中，即利率有機會愈來愈低，令潛在買家進一步延後置業計劃，以提升負擔能力，尤其是在目前大部分地區樓價表現仍向好的情况下。

供應方面，再參考CREA的數據，8月份當地掛牌待售住宅約17.7萬間，按年增18.8%，按月計增1.1%，惟仍低於過去8月份歷史平均水平的20萬間住宅供應量。

對於供需變動對當地樓市的影響，CREA主席James Mabey補充，雖然加國央行於6月及7月減息後，當地置業需求未見明顯回升，但由現時至明年夏季或會再減息數次，有望支持當地置業需求於稍後時間以較快速度復蘇，認為實際發展仍需觀望9月份樓市數據，因加國一年當中會有4個較多新盤推售的時間，分別為4月、5月、6月及9月的月初，大量新盤應市往往可吸引買家進場，而今年9月第一周不僅加拿大央行連續第3次宣布減息，期內更有大批新盤開售，故9月份數據具參考價值。

今年平均樓價或按年升2.5%

儘管今年加國樓市走向仍有待觀察，若參考CREA今年7月公布的市場預測，前景仍偏向樂觀。該協會指出，過去數年利率一直是影響加國樓市的主要因素，預期隨着加拿大利率持續下降，有望帶動置業需求復蘇，惟基於市場對今明兩年加國央行的減息步伐預期有所降溫，加上今年春季二手住宅供應急增，整體供應量高於預期，同時準買家仍持觀望態度，該協會因而於7月份稍為調低對今明兩年的樓市前景預測，其中成交量方面，該協會將最新的2024年加拿大全國住宅成交量預測，由4月份預期將按年升10.5%至49.2萬宗，調低至預料按年將增6.1%至47.2萬宗；至於樓價預測，則由4月份預估今年全國平均樓價將按年升4.9%至約71萬加元，降至預期今年平均樓價按年升2.5%，至約69.4萬加元。

至於樓價向來較高的安大略省，該協會最新預測為今年全年平均樓價有望升0.7%，至約87.7萬加元，料全年成交量將升2.2%至16.6萬宗，並預期明年全年平均樓價有望升3.9%，至約91.1萬加元，料明年全年成交量將升7.3%至17.8萬宗。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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