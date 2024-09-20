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經濟
2024年9月20日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港銀P息減1/4厘超預期 分析：經濟樓市弱貸款需求疲 料年內再降
大摩：減息振樓價 料明年升5%
按息降至3.875厘 借450萬月供少逾600元
刺激二手交投 有業主蝕近兩成離場
聯儲局料2026年底前再減息2厘 調高美今年失業率預測至4.4% 降PCE通脹至2.3%
人幣走強 港股升破18000成交1487億
美的速納摩指富時 H股再漲9%
澳會計師公會倡擴港新入境計劃投資範圍
阿里雲推Qwen 2.5 上架逾百開源模型
澳門中秋檔期 錄302萬人出入境
國泰A350引擎事故調查 燃油軟管損壞 核心艙曾起火
Bakehouse擬明年底前港開5新店
大灣區航空德島仙台航線今午開售
國泰貨運簽協議 可用NorthLink私人機位
憧憬美軟着陸 道指標指新高 金價續破頂 美匯指數回升至101
英維持利率不變 稱不急放寬幣策
波音勞資談判陷僵局 數萬員工輪流無薪休假
張兆聰：贛鋒鋰業低位企穩 可博反彈
港元定存匯豐卓越理財尊尚客戶7日年息達9厘
美元定存高息精選
Mali Chivakul：中國股市難持久反彈
葉創成：方正全年盈利增長可期 股價急升
技術取勝：快手短線料45元有沽壓
盧駿匡：恒指料橫行 短期會處波幅市
劉思明：單日成交增港股多逆轉 不宜急跟風
周顯：內地刺穿樓市泡沫減災
譚新強：美國CEO峰會民調 80%認為賀錦麗將勝出
湯文亮：「息魔」開始離開 冀港有運行
加國減息 今年樓市成交望回升6%
ONE JARDINE'S LOOKOUT 折實均呎1.79萬 一手新例後跑馬地呎價最低新盤 一房415萬起
話你知：前身英皇駿景酒店 重建費約6億每呎萬元
UPPER CENTRAL折實399萬 西半山逾10年最低入場新盤
仲量聯行曾煥平：發展商趁減息出貨 樓價看跌
楊達潮1825萬沽維多利中心3房戶
K11 MUSEA七大奢侈品牌擴充一倍 至逾3萬呎
天璽．天毗鄰商場啟德站享地利
會所總面積逾10萬呎 分三大區域
技術取勝：快手短線料45元有沽壓
【明報專訊】理想倘突破或上試92元（圖）
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