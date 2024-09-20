葉創成：方正全年盈利增長可期 股價急升

以字庫、印刷及媒體為核心業務的方正今年上半年營業額按年上升3.22%至3.85億元，虧損收窄83.62%至440萬元，虧損減少主要由於（1）撥回北大方正集團有限公司委託貸款減值撥備的一次過收益約890萬元人民幣；（2） 員工數目減少而令員工費用減少，以及（3）人民幣兌港元匯率的波動幅度按年減少，導致外匯損失減少。

上半年虧損收窄 利全年盈利增長

值得注意的是，方正近年下半年業績往往優於上半年，以去年為例，上半年虧損2688萬元，下半年則錄得逾8600萬元盈利，全年盈利達5975萬元；假如上述趨勢持續的話，方正今年全年盈利亦增長可期。

以昨日收市價0.75元計，方正市盈率近15倍，市帳率不足1倍，估值不貴，惟美中不足的是該股逾20年來未曾派發股息。向前望的話，中證監積極鼓勵上市公司增加分紅，假如方正響應此國策向股東派息，料可提升估值。

專訪中資股專家 迎國慶75周年

另外，10月1日便是中華人民共和國成立75周年（國慶75周年），筆者因此已邀請一些推介往績理想的中資股專家接受專訪，料於連續兩期《Money Monday》（9月23日及9月30日）封面故事刊登，相信有助讀者看清形勢、迴避風險及提升回報，敬請留意。

[葉創成 創富倉]