波音勞資談判陷僵局 數萬員工輪流無薪休假

今次罷工已導致737等噴射機生產暫停。有分析師估計，這可能導致波音每周損失約5億美元。罷工前，波音每月營運消耗約10億美元。評級機構已警告，若罷工持續，可能會下調波音的信用評級。穆迪和惠譽對波音的信用評級，僅比垃圾級高出一級。波音本周早前表示，將凍結招聘和暫停加薪，並採取一些節約成本措施。

另美國汽車工人聯合會（UAW）在針對美國汽車大廠發動罷工一年後，再次威脅停工。UAW已向福特汽車（美：F） 發出罷工警告，準備罷工的福特廠房，支援暢銷的F-150農夫車生產。UAW另對Stellantis（美：STLA）進行罷工授權投票，可能擾亂美國汽車工業。

（綜合報道）

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