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經濟
國際金融

英維持利率不變 稱不急放寬幣策

【明報專訊】美聯儲宣布大幅減息半厘後，已於8月搶先啟動減息周期的英倫銀行，一如預期在本月將基準利率維持在5厘水平。英倫銀行貨幣政策委員會昨以8票對1票，議決維持利率不變，投反對票的委員，支持減息0.25厘。英倫銀行強調，不急於放寬貨幣政策，待通脹壓力有進一步消退的迹象才採取行動。英鎊兌美元昨曾升穿1.33，是2022年3月以來首次。

分析料11月再減息

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，英國經濟大致如預期般發展，若此情况持續，應該能夠「逐步」降低利率，不過要注意保持低通脹的重要性，不要太快減息，又或減幅太大。

英倫銀行對減息的審慎態度，抑制了市場對該央行加快減息的預期。貨幣市場的數據顯示，英倫銀行公布議息結果後，市場押注其今年底前的減息幅度為0.42厘，相比議息結果公布前的預期減幅達半厘。普遍分析認為，英倫銀行最早於下次11月會議再次減息。

英國8月整體通脹率接近央行的2%目標，不過為英國貢獻約八成GDP的服務業價格，在8月按年升幅增至5.6%。在截至7月的3個月內，英國的工資增長仍處於5.1%的相對較高水平，令英倫銀行希望緩慢減息。

與此同時，英倫銀行宣布繼續縮表，將在未來12個月內，減少1000億鎊（約1萬億港元）債券持有量。由於明年9月前持有的到期債券達870億鎊，意味央行需賣出的債券將減少至130億鎊（約1345億港元）。惠譽評級的經濟團隊主管Jessica Hinds表示，這量化緊縮計劃，意味央行需要主動出售的英國國債減少，雖然央行儲備目前遠高於預期中的最低要求水平，但最新公告表明，鑑於未來12個月有大量持有的債券到期，央行希望保持整體縮表路徑的可預測性。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕縮表 英鎊 英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey） 英倫銀行

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