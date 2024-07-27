憧憬美軟着陸 道指標指新高 金價續破頂 美匯指數回升至101

美新申領失業金人數4個月低

這是自2021年6月的美聯儲議息會議以來，金融資產未曾如此一致回調。不過隨着昨晚公布的美國上周首次申領失業救濟人數按周大減1.2萬人，總數降至21.9萬人，見4個月新低，預示就業市場可能已經回穩，令實現經濟「軟着陸」的預期增強。美股三大指數昨早段急升，道指升逾500點，標普500指數升1.5%，再次雙雙刷新紀錄高位，而納指亦升逾2%。

儘管美聯儲公布減息後，市場出現一些波動，但投資者押注美國可避過衰退，美股的看漲趨勢似乎仍然完好，主要科技股昨晚上漲。風險偏好受到提振，美國10年期國債孳息率升穿3.75厘，國際油價昨晚止跌回升。

對於美國周三市况有點反高潮，貝萊德投資組合經理Jeffrey Rosenberg表示，減息半厘是預期落實，但這早已反映在資產價格。例如美國兩年期國債孳息率已由4月底的5厘以上大幅下跌，反映交易員對美聯儲多次減息的預期。Citadel Securities全球利率交易主管Michael de Pass表示，鮑威爾「很難比市場更鴿派」。

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，隨着美聯儲的減息周期展開，接下來的問題將會是：減息步伐有多快，以及減息終點在哪？減息終點實際上指中性利率（即不會促使就業率和通脹率上升或下降的利率）。鮑威爾表示，對中性利率的評估仍有很大不確定性，不過強調已不會重返疫情前的超低利率時代。

Timiraos指出，美聯儲的利率政策，面臨來自就業和通脹的雙重風險。倘減息太慢，恐導致失業率上升，屆時將不得不進一步大幅減息。但若減息太快，通脹卡在2%目標以上的可能性增加。根據美聯儲官員的預測，美聯儲到2025年底前的利率，將較現水平低1.5厘。然而，債券交易員預計減息速度將會更快。Brandywine環球投資管理的投資組合經理Jack McIntyre表示，現在將是市場預期與美聯儲之間的較量，就業數據將取代通脹數據，決定未來減息步伐。

日議息前 圓匯兌美元低見143.94

受美聯儲減息影響，印尼盾、韓圜、馬來西亞令吉轉強，人民幣升至今年高位，亞洲貨幣創14個月新高。彭博亞洲貨幣指數昨升0.2%，是去年7月以來高位。Straits投資管理公司行政總裁Manish Bhargava指出，美聯儲減息可能會提振投資者對亞洲股市的風險偏好，推動資本流入新興市場。

不過，日本央行在周五公布議息結果前，日圓不升反跌，兌每美元低見143.94。市場預期，日本央行周五將按兵不動。日經指數昨收市升2.1%。

（綜合報道）

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