阿里雲推Qwen 2.5 上架逾百開源模型

力谷AI技術研發

阿里雲智能董事長兼首席執行官吳泳銘表示，阿里雲正以前所未有的強度，投入AI技術研發和全球基礎設施建設，目標是建立面向未來的AI基礎設施，以更好地服務全球客戶，幫助釋放商業潛能。

新發布的Qwen 2.5開源模型參數規模由5億到720億不等，知識、數學和編碼能力均有提升，支持超過29種語言，可滿足端側及雲端部署的需求，支持AI在汽車、遊戲、科學研究等各領域的廣泛應用。

Qwen模型系列是阿里雲自行研發的大語言模型，2023年4月發布以來在Hugging Face及阿里開源社區ModelScope等平台的下載量已超過4000萬次；逾5萬個模型在Hugging Face上基於Qwen創建。Qwen 2.5將新增超過100個開源模型，包括基礎模型、指令跟隨模型和擁有多種精度等級及方法的量化模型，涵蓋語言、音頻和視覺等多種模態，以及專門的代碼和數學模型。