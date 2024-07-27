人幣走強 港股升破18000成交1487億

恒指升353點 阿里美團52周新高

隔晚美股三大指數衝高後回落，恒指昨低開26點後早段曾跌57點，但迅速掉頭回升。午後人民幣持續走強，人民幣兌每美元升至7.06（見圖），帶動恒指最多升411點，收市升353點或2%，收報18,013點。國指升129點或2.1%，收報6305點；科指升114點或3.3%，收報3651點。假期後北水回歸，北水南下淨流入26億元，連續3日流入，累計流入59億元。

內房本地地產股齊漲

重磅科網股領漲，阿里、美團、騰訊（0700）為恒指貢獻133點升幅，京東（9618）彈7.1%，小米（1810）升1.4%。中美息差收窄，投資界料人民銀行政策寬鬆空間大增，內房全線急彈，華潤置地（1109）升7.7%，是升幅最大藍籌，龍湖（0960）亦升近7%，中海外（0688）升近5%；本地地產股普遍靠穩，恒地（0012）升2%，新世界（0017）、九倉置業（1997）及長實（1113）同升約1%；新股轉旺加上股市轉活躍，港交所（0388）彈6%。

石油資源公用股逆市跌

市場憂慮經濟衰退，油價、商品價回落，「三桶油」及資源股偏軟。 公用股逆市下跌，煤氣（0003）及中電（0002）偏軟，電能（0006）跌1.4%，長建（1038）則跌2.2%，為跌幅最大藍籌。

資深股評人郭思治表示，美減息0.5厘，恒指升穿100天線、創9月高位兼大成交配合下收於18,000點之上，明顯見市場氣氛開始熾熱，但昨日高成交應包含補倉、衍生工具等因素，若果之後大市成交仍維持高水平，有利進一步上闖。第一上海首席策略師葉尚志則稱，隨着美國開始進入減息周期後，相信內地政策將可獲更大調控空間，對經濟復蘇的進程可以帶來正面支持作用。