聯儲局料2026年底前再減息2厘 調高美今年失業率預測至4.4% 降PCE通脹至2.3%

美聯儲最新預測中位數為2026年底聯邦基金利率降至2.9厘，相對現利率目標範圍4.75厘至5厘中間位約4.9厘，足足再減兩厘，較3個月前預期的3.1厘低0.2厘。

市場料年底前再減息0.75厘概率逾六成

利率期貨更顯示，市場預計11月再減息半厘機會逾三成，今年底前再減最少0.75厘機會高達六成半。年底前，聯儲局還有兩次議息，下一次是11月6至7日，即緊隨美國總統大選之後。

值得留意的是，在今次12名聯邦公開市場委員會（FOMC）理事的減息投票之中，鮑曼（Michelle Bowman）對減息0.5厘提出反對，為2005年以首次有FOMC理事提出異議。她主張今次只減息0.25厘，而鮑曼的取態未知會否為未來聯儲局的減息步伐帶來變數。

然而，市場亦有意見認為美國有迫切性大幅減息半厘。聯儲局的季度經濟展望亦全面作出下調，其中當局將美國今年經濟增長預測由2.1%降至2%，今年底失業率由早前預計的4%升高至4.4%，明年仍維持在4.4%近年相對高位，至2026年才回落至4.3%；個人消費開支（PCE）通脹率預計今年底放緩至2.3%，明年進一步降至2.1%，至2026年降至2%目標水平。

鮑威爾出席聯儲局議息會後的新聞發布會上指出，降息的理由主要取決於勞動力市場，並直言如果預先知道7月的新增職位數據大幅放緩，可能在上一次會議便啟動減息，但他不認同現時減息是落後於經濟形勢，相反認為行動及時和正確，有信心通脹持續回落至2%。他形容通脹上行風險減弱，就業市場正在降溫，減息是為了令美國經濟可以保持現時良好的狀態。

鮑威爾：減半厘非日後新步伐

他強調局方沒有預設的利率路徑，市場亦不應該視減息0.5厘為日後減息的新步伐，當局並未急於完全減息，未來會逐次會議作出利率決定，但不認為會回到超低利率時代，未來中性利率可能會較以往高。

明報記者