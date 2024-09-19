新城市廣場中秋節假營業額升逾一成

推連串熊貓主題活動剌激人流

許表示，作為Chill Park開幕頭炮活動，商場成功召集市民一同來湊熊貓熱，刺激消費意欲；在熊貓熱潮及連串推廣活動帶動下，「Panda Me聯『萌』企劃」除設打卡點外，亦設人寵合適的美食攤位，提供多款熊貓主題食物、本地街頭音樂人表演及面部彩繪師駐場。

此外，商場於9月及10月周末及公眾假期，亦會舉行熊貓主題活動，包括「Chill住Art Jamming 工作坊」、「Chill Q熊貓D.I.Y應援站」， 讓市民製作個人化手提袋、行李牌及寵物圍巾，又與商戶聯乘推出熊貓主題甜品等。

新地：旗下商場食肆中秋節生意理想

新地表示，集團旗下十五大商場，商場內食肆，在中秋節前一周已接獲六成至七成訂座，臨近中秋節正日更是訂滿，除傳統中式食肆，今年不少特色菜系如火鍋、燒肉等均受惠於節日消費，商戶預期按年有5%生意額增長，人均消費約400至600元。