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經濟

香港地產

天晉兩房785萬沽 13年升值八成

【明報專訊】美國議息結果公布前，二手樓價跌勢未停，有用家伺機入市鐵路盤，將軍澳天晉有兩房單位的做價跌穿800萬元。美聯營業經理羅定康表示，相關的單位為第1期6座低層戶，實用面積538方呎兩房戶，區內買家有感單位合心水，議價之後以785萬元承接、實呎14,591元；原業主於2011年12月以436.5萬元一手購入物業，持貨約13年，帳面賺348.5萬元或80%。

此外，有投資者於減息前偷步入市；香港置業營業經理胡國安表示，有投資者在美減息前入市九龍灣淘大花園，單位為O座低層03室，實用面積322方呎兩房戶、望內園景，原業主約一個月前以420萬元放售，近日獲投資者垂青，議後減價37萬元或8.8%，以383萬元易手、實呎11,894元，據悉該投資客有見定期存款利息減，故轉投物業市埸，見回報更可觀而入市。

淘大兩房383萬易手 業主料輸近四成

上述單位原業主於2018年以約598萬元購入，持貨6年，是次轉手帳面虧損約215萬元或36%，計算稅項和交易雜費後，有可能實際蝕逾226萬元或38%。

欣盛苑未補價3房售355萬

此外，粉嶺居屋欣盛苑亦錄新成交；利嘉閣高級經理羅富欽表示，屋苑E座高層7室，實用面積554方呎3房園景單位，成交價355萬元（未補地價）、實呎6408元。

上述物業原業主於2012年以約206萬元（未補地價）購入，持貨12年，帳面獲利約149萬元或約72%。

相關字詞﹕淘大花園 二手樓價 天晉

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