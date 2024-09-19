第一城美孚租金回報逾4厘 十大屋苑最勁

此外，新都城、東涌映灣園業主8月的平均租金回報率，亦逼近4厘水平，分別錄約3.96厘、3.86厘。

十大屋苑租金回報率全逾3厘

另紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊、鰂魚涌太古城和康怡花園，租金回報率同錄逾3.5厘；至於藍田麗港城、鴨脷洲海怡半島，分別錄3.43厘、及3.27厘；換言之，十大屋苑的租金回報率，全部均逾3厘。至於回報率升幅，以新都城增幅最大，8月租金回報率（3.96厘），相較去年12月（3.13厘），上升0.83個百分點，升勢最勁。

THE ASTER兩房3.3萬租出 呎租53元

事實上，暑假過後，私宅租盤仍具承接力。利嘉閣分區董事梁國樑表示，跑馬地THE ASTER新錄低層C室租賃成交，實用面積617方呎兩房間隔，新租客為外區客，睇樓後與業主洽租，業主原以3.5萬元放租，議價後減2000元或5.7%，以3.3萬元租出、實用呎租逾53元；業主今年以約1501萬元一手購入，享租金回報率2.6厘。

另利嘉閣分行聯席董事楊家寶表示，太子道西全新出租項目PRINCE WESIDENCE，新錄中層A室租賃成交，屬實用面積329方呎1房連開放式廚房間隔，新租客為外區家庭客，因小朋友準備升中學，首次睇樓後決定承租，以2.1萬元租入、實用呎租約64元；PRINCE WESIDENCE目前由大業主其士（0025）持有，放租盤數目料不足10個。

亮賢居兩房呎租35元 業主回報逾5厘

香港置業市務經理（銷售）鄺偉源表示，大角嘴亮賢居新盤兩房戶租務成交，為高層B室，實用面積555方呎、向北望部分海景，業主以2.2萬元放租約兩周，獲同區客接洽，經議價後減2500元或11%，以約1.95萬元成交、實用呎租逾35元，新租客為一對夫婦；業主於2009年以約448.4萬元購入，享租金回報率5.2厘。

新界區租務方面，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗朗城滙新錄第1座高層E室租賃成交，實用面積325方呎1房間隔，月租1.5萬元租出、實用呎租逾46元，新租客為區內分支家庭；業主2021年以600萬元買入，享租金回報率約3厘。