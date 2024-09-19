華懋青龍頭申建長者屋 六成意見反對 憂部分單位海景遭遮擋 損業主利益

明報記者

據城規會收到的27份意見書中，當中17份、即約63%屬反對意見；反對聲音主要是指興建大樓將引來屏風效應。豪景花園業主立案法團指出，是次項目發展地積比率，由2.1倍增加至5.73倍，可建樓面增加逾一倍，將影響地區交通及區內住宅景觀。

同時，地皮正對青山公路，往荃灣或屯門方向只得兩條行車線，安老院舍將會增加救護車、特殊車輛進出該廈，加重該區交通負荷。另外，擬建的建築物將遮檔現有物業景觀，損害業主利益（樓價及租金）等，因而提出反對。

豪景花園業主擔心增交通負荷

值得留意，華懋早前收購松齡護老集團 （1989），並已作私有化，市場估計，不排除上述申請為配合安老業務發展。

資料顯示，上述申請作長者住宅的地皮，位於青山公路青龍頭段丈量約份第388約地第94號、及毗鄰政府土地，旁為豪景花園商場，華懋提出略為放寬地積比率及上蓋樓面，以作社會福利設施（安老院）、訓練中心、准許的住宿機構和分層樓宇用途。

總樓面逾20萬呎 涉112個單位

地皮面積3.56萬方呎，申請將地積比率2.1倍放寬至5.73倍，以及將其上蓋面積從17.5%放寬至95%，華懋計劃興建1幢16層高的住宅（另設1層地庫），提供112伙住宅，並設240至320個牀位的安老院及訓練中心等設施，總樓面約20.39萬方呎。

翻查資料，華懋約在3年前，即2021年已籌劃上述地皮，當時向城規會申請作住宅發展，並於2022年獲准興建兩幢15層高住宅大廈、提供165個住宅單位，總樓面約8.97萬方呎。對比之下，華懋最新作長者住宅發展，其樓面將較獲准興建住宅的方案，增加逾11萬方呎或約1.3倍。

安峯部分單位引進長者友善配套

事實上，華懋近年積極在旗下住宅項目引進安老設施，以觀塘半山安達臣道安峯為例，項目部分單位，打造成長者友善單位，部分住宅樓層的走廊位、單位廚房和浴室等，會較一般標準單位寬敞，浴室亦加設扶手，以便長者使用。