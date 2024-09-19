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經濟
2024年9月19日星期四
湯文亮 敢說反話
投資策略
新設「周大福創建」 或預示周企新動作 新創建總部為註冊地址 下周業績發布惹關注
人民幣做好 上證升13點終止三連跌
投資者押注減半厘 利率期貨未平倉合約創新高
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Carbon Wallet伙德高貝登 推可持續發展廣告方案
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建行副行長李民辭任
中壽：資本補充債獲批 最多發行350億人幣
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港元定存匯豐1個月年息10厘 須符特定條件
人民幣定存高息精選
技術取勝：洛陽鉬業或挑戰50天線
劉思明：港股靠炒減息主題支撐 或受外圍波及
周顯：港財政打腫臉充胖子
湯文亮：唔追差價 買家就心裏有底
華懋青龍頭申建長者屋 六成意見反對 憂部分單位海景遭遮擋 損業主利益
「King Sir」連租約放售 旺角物業叫價2300萬
第一城美孚租金回報逾4厘 十大屋苑最勁
天晉兩房785萬沽 13年升值八成
啟德海灣兩日沽7伙 吸金4100萬
新城市廣場中秋節假營業額升逾一成
湯文亮：唔追差價 買家就心裏有底
【明報專訊】有老友同我講，在減息前夕，新樓的銷售情况未如理想，即使減息，樓價亦未必會止跌回升，如果唔減息就大件事。
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
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