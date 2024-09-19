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經濟

證券總會倡差價排位擴闊高低位

【明報專訊】就港交所（0388）建議分階段收窄股票買賣差價，香港證券及期貨專業總會大體上贊成諮詢文件中的大部分建議，但不同意就最佳排盤附加3.5%或以較高者為準原則放寬的做法，認為當買賣差價收窄後，即使新增有關建議亦無助改變輸入限價範圍收窄的後果，變相減低交易效率，不利活動。總會建議直接將最佳排位由原來的高低24（±24）價位擴闊至±48之內，即可解決限價收窄的問題。

港交所今年6月發出有關收窄港股買賣差價的諮詢文件，建議分兩階段收窄本港股份買賣差價，幅度介乎50%至60%，建議只適用於股票、房託及股本權證。證券總會大體上同意文件中的大部分建議，又指港交所檢討第一階段下調最低上落價位成效後，決定推行第二階段，該會認為準備時間可少於3個月。

不過證券總會對最佳排盤有不同意見，指隨着收窄上落價位後，最佳排盤的±24價位的安排將令輸入限價也收窄，即使港交所建議附加了3.5%並以較高者為準則放寬，亦不能有效令價格範圍變回之前一樣寬闊。舉例股價5元股票，原本最低輸入價為4.76元，收窄買賣差價後變成4.88元，即使用上3.5%的放寬亦只為4.83元，比原來的下限為高，既影響交易效率，亦不利市場活動。總會建議將受影響證券的輸入限價調升至±48之內，非但簡單易明，亦解決限價收窄問題，相信會較額外計算3.5%更易為從業員及投資者所適應。

宜採單一價位表模式

總會亦不同意同一類型的證券採用多價位表模式，指現時市場已缺乏一致性，如果還要將不同股票劃分不同價位表，可能將「缺乏一致性」演變成「造成混亂」。該會認為，所有證券需採用單一價位表模式，以維持港股市場簡單低成本的市場結構。

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