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經濟

境外機構連續12月增持境內債

【明報專訊】國家外匯管理局公布8月銀行結匯及銀行代客涉外收款數據，當中銀行結匯1902億美元、售匯1914億美元；同月銀行代客涉外收入5980億美元，對外付款5826億美元，相當於企業、個人等非銀行部門月內跨境收支順差約為153億美元。外管局負責人稱內地跨境資金流動更趨穩定，境內外匯供求基本平衡。

外管局稱跨境資金流動趨穩定

負責人又表示，境內主體購匯節奏有所回落、結匯需求穩中有升，銀行結售匯差額趨向均衡。在內外部環境持續改善的作用下，近期外匯市場預期更加平穩，市場交易保持理性有序。主要渠道跨境資金流動總體向好。外貿發展態勢持續向好，8月貨物貿易項下跨境資金淨流入環比增長11%；境外機構繼續淨增持境內債券，外資配置人民幣資產意願保持穩定。此外，外商投資企業分紅派息季節性回落，關聯企業跨境融資趨於穩定。

根據人行上海總部發布的數據顯示，截至8月底境外機構持有4.52萬億元人民幣中國銀行間市場債券，約佔總託管量的3.1%；相當於按月增持約600億元人民幣債券，增速雖較7月的1500億元人民幣放緩六成，惟仍是連續12個月錄得淨增持。境外機構持有的境內債中，國債佔50.4%、同業存單為24.8%、政策金融債佔21%。

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