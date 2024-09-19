境外機構連續12月增持境內債

外管局稱跨境資金流動趨穩定

負責人又表示，境內主體購匯節奏有所回落、結匯需求穩中有升，銀行結售匯差額趨向均衡。在內外部環境持續改善的作用下，近期外匯市場預期更加平穩，市場交易保持理性有序。主要渠道跨境資金流動總體向好。外貿發展態勢持續向好，8月貨物貿易項下跨境資金淨流入環比增長11%；境外機構繼續淨增持境內債券，外資配置人民幣資產意願保持穩定。此外，外商投資企業分紅派息季節性回落，關聯企業跨境融資趨於穩定。

根據人行上海總部發布的數據顯示，截至8月底境外機構持有4.52萬億元人民幣中國銀行間市場債券，約佔總託管量的3.1%；相當於按月增持約600億元人民幣債券，增速雖較7月的1500億元人民幣放緩六成，惟仍是連續12個月錄得淨增持。境外機構持有的境內債中，國債佔50.4%、同業存單為24.8%、政策金融債佔21%。