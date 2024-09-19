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經濟

新設「周大福創建」 或預示周企新動作 新創建總部為註冊地址 下周業績發布惹關注

【明報專訊】近年新世界發展（0017）受負債高企影響，向控股股東鄭氏家族旗下的周大福企業（周企）出售旗下資產，隨着周大福企業向新世界收購新創建（0659）持股的交易完成，解除了新創建與新世界發展的附屬公司關係，兩者頓時同為周企名下，變成姊妹公司。由新世界系變成周企系後，新創建名下的富通保險率先易名周大福人壽。本報更從公司註冊處的檔案發現，一間在今年5月7日成立的本地註冊私人公司「Celestial Prime Limited」在8月15日改名「周大福創建有限公司（CTF Services Limited）」。新創建會否步富通後塵被統一品牌，又或者重組，頓時引起關注。

明報記者 方楚茵、陳偉燊

本報翻查的資料顯示，這家「周大福創建」的創辦成員為新創建，註冊辦事處地址是長沙灣荔枝角道888號甲級商廈「南商金融創新中心」21樓，該廈正是新世界發展旗下項目，21樓則是新創建的總部。

至於該公司的創辦成員，亦正是來自新創建，董事分別是執行董事兼聯席行政總裁何智恒（Gilbert）及執行董事兼集團首席財務總監林戰。本報曾經致電新創建了解情况，惟至截稿前未獲回應。

新創建由新世界轉歸周大福企業

今次在公司註冊處的新發現，與新創建9月25日擬召開董事會並討論6月底止全年業績並同日公布的日子接近，令人關注是否為新創建改名或重組的前奏。所有謎底或仍有待下周三新創建公布全年業績當日才得以揭盅。

新創建公眾持股不足尚待解決

新創建去年底轉歸周大福企業旗下，由於涉及全面收購，交易完成後周企連同關連人士持股目前達76.17%，致公眾持股量不足，因此要一再申請豁免遵守及符合公眾持股量至少25%的規定至今年12月31日。因此新創建在維持公眾持股量方面，亦將成為未來面對的焦點問題，正待進一步提供方案解決。

周企過往間接透過持有新世界而持有新創建權益。按照2021/2022及2022/2023年度計，周企從新世界獲取的股息分別高達23.39億及23.43億元，到2023/2024年度扣除特別股息後，來自正常中期、末期息合計才獲派8.65億元；到2024/2025年度由於新世界削減息，令周企獲取的中期息總額減至約2.28億元。

2024/2025年度新世界會否落實派末期息仍待公布，若參考2022/2023年度新世界持新創建61%，新創建向新世界貢獻14.52億元股息計，新創建某程度上可為周企暫補新世界的派息「空缺」，為周企繼續提供寶貴的現金流。周企去年收購新創建74.79%股權成本約267.7億元，此前周企從新世界及新創建獲分派中期息及特別息共約83.54億元計，已有效令收購成本降低。

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