地建會會員旗下近百商場推優惠賀國慶

地建會稱，節慶優惠內容多元化，包括消費滿指定金額送出現金券、禮券、戲票、音樂會門票及機票等，不同商場亦推出各項抽獎和換領禮品活動，以及特定會員活動、免費泊車、指定商戶折扣等。此外，亦有商場為內地旅客推出特定優惠，希望吸引他們在十一黃金周期間到商場消費，向他們提供更優質消費體驗。

地監局伙代理義工為劏房居民迎中秋

另外，地產代理監管局（下稱「地監局」）公布，為促進地產代理業界履行企業社會責任，該局日前與土瓜灣社區客廳合作，邀請地產代理業界的義工在中秋節前夕為劏房居民送上關懷和祝福。地監局行政總裁韓婉萍表示，非常感謝土瓜灣社區客廳協助安排活動，以及各地產代理業界義工的支持和參與，為劏房居民帶來一個愉快的下午，一同預祝中秋節快樂。此外，地監局亦捐贈了100個中秋節禮物包，除送予參加活動的劏房居民外，亦透過土瓜灣社區客廳送給其他劏房家庭，禮物包內有低糖月餅、食物和日常用品等。