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經濟

香港地產

外籍客590萬購美孚兩房 業主6年實蝕三成半

【明報專訊】荔枝角老牌屋苑美孚新邨，剛有業主勁蝕沽貨離場個案。利嘉閣分行聯席董事鄭天樂稱，美孚新邨百老匯街128號低層B室，實用670方呎，2房1套連儲物房間隔，望市景，獲從事銀行業的外籍人士，以590萬元承接，實呎8806元。原業主2018年約842萬元購入，持貨約6年，帳面勁蝕252萬元或三成，連使費料實蝕約294萬元或35%。

LP6一房戶408萬沽 6年實蝕逾三成

美國議息前將軍澳日出康城LP6再錄二手蝕讓成交。美聯分行首席高級營業經理羅定康表示，LP6 3座中高層J室，實用307方呎，1房間隔，獲上車客以408萬元承接，實呎13,290元。原業主2018年10月541.9萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕約133.9萬元或約25%，連使費料實蝕約157萬元或逾三成。

新達廣場兩房630萬沽 5年實蝕17%

有上車客於美國議息前入市大埔新達廣場蝕讓貨。中原地產資深分區營業經理趙愛蓮表示，新達廣場1座中層F室，實用面積489方呎，2房間隔，以630萬元沽出，實呎12,883元。買家為上車客，原業主於2019年710萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓約80萬元或約11%，連使費料實蝕約17%。

荃灣綠楊新邨踏入本月交投回升。中原地產高級分區營業經理林恩信表示，不少買家加快決定在減息前偷步入市，其中荃灣綠楊新邨本月暫錄4宗成交，已追平上月全月成交量。林又表示，綠楊新邨P座中高層1室，實用面積582方呎，3房間隔，以620萬元成交，實呎10,653元。買家為上車客，原業主1984年40萬元一手買入，持貨長達40年，帳面獲利580萬元或14.5倍。

長情業主620萬沽綠楊 40年賺580萬

中原地產分行經理麥耀倫表示，同區海灣花園4座低層B室，實用533方呎，3房間隔，望內園，以458萬元沽出，實呎8593元。原業主1996年226萬元買入，持貨約28年，帳面獲利232萬元或約1倍。

相關字詞﹕二手蝕讓 海灣花園 綠楊新邨 新達廣場 美孚新邨

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