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經濟

香港地產

YOHO Hub II 6座折實均呎1.43萬 與4月「撤辣」後8座首批相同 兩房683萬入場

【明報專訊】美國議息前夕，已屆現樓、新地（0016）元朗The YOHO Hub ll第6座率先開價，首批94伙，折實均呎14,338元，與同項目第8座、4月底即政府「撤辣」後首批折實均呎相同，兩房折實683.4萬元入場，項目今日起開放現樓示範單位予公眾參觀，周五開始收票。發展商稱，會視乎項目收票反應，最快下周開售。

明報記者 江俊洋

The YOHO Hub ll於4月底首次開價，適逢政府「撤辣」後兩個月，當時新地副董事總經理雷霆曾稱，項目價錢為「隨行就市價」，相隔4個多月後，遇上美國聯儲局有望宣布減息前夕，集團推出項目第6座，雷霆形容是次開價為「黃金機會無敵價」，認為美國減息周期已開始，相信不少人士趁機重整資產配置，投資者將買樓收租，部分租客會把握機會轉租為買，並將愈來愈普遍。雷霆又稱，The YOHO Hub II第8座可推出的423伙已全數沽清，套現約40億元，而集團本月部署項目新一輪銷售，加上目前正招標推售北角海璇II，連同下月亦推售的啟德天璽‧天，未來數月將會是最勤力的發展商。

今起開放現樓示範單位 周五收票

新地代理執行董事陳漢麟表示，項目提供3種付款方法，其中90日現金付款計劃，維持最高折扣率為15.5%，而180日及360日付款計劃分為可享14%及12.5%折扣，另提供多個按揭貸款計劃。值得留意，180日及360日付款計劃亦設有現金回贈，若買家提前上會，前者享有1.5%現金回贈，後者則有最高3%回贈。換言之買家即使選擇較長的成交期，若可提前成交，整體折扣率與90日成交期相同。

首批94伙 34間兩房及60間3房

首批94伙涵蓋34間兩房、60間3房戶，實用462至905方呎，折實價683.4萬至1296.5萬元，折實均呎14,338元，除與項目4月8座首批價單相同外，亦較同系The YOHO Hub於2021年12月首批折實均呎19,899元低約28%。

折實入場單位為6座3樓A室，實用462方呎，兩房間隔，定價808.8萬元，折實價683.4萬元、呎價14,793元。

Bal Residence加推16伙 周六賣53伙

另外，麗展（0488）與市建局合作、已屆現樓的觀塘Bal Residence，最新加推16伙，全屬高層1房戶，實用338至349方呎，折實價514.58萬元起，折實呎價約1.5萬元起，並與其他餘貨、共53伙於本周六以先到先得方式發售。大鴻輝西區德輔道西樓花盤尚逸，最新加推22伙，涵蓋開放式至3房戶，撇除33樓特色戶外，餘貨已悉數推出，折實呎價2.2萬元起，周六先到先得發售21伙；全盤161伙的尚逸，自7月開售至今沽售120伙。

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