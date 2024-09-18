惡劣天氣不停市下周一實施 許正宇：港市場與國際接軌

港交所：應遙距工作 提供網上服務

港交所指出，為確保人身安全，參與者在惡劣天氣交易日應採遙距工作模式並提供網上服務，各實體營業點不應向公眾提供服務。該所會就市場營運安排稍作調整，以確保在沒有實體營業點下，市場仍能繼續平穩有序運作。

財經事務及庫務局長許正宇表示，非常高興看到香港市場能夠落實惡劣天氣交易這項重要改革，這是各市場參與者及持份者同心協力、排除萬難的結果。他指落實這項改革後，能讓香港市場與國際接軌。該局亦提到，完成測試及市場演習環節後，佔證券市場份額逾99.9%的參與者，以及所有衍生產品市場參與者，已向交易所申報並表明已全面準備就緒在本月23日起的惡劣天氣日維持營運。

根據港交所最新披露，只有4家中小型市場參與者未為惡劣天氣下營運全面準備就緒，分別為萬光證券、環一證券、陽光資本證券、太陽證券。

港交所行政總裁陳翊庭昨早出席上市儀式後接受傳媒訪問時指出，對於少數證券商因自身原因未準備好，交易所單對單跟進，以確保其服務的投資者得悉新安排運作。她感謝業界對新安排作出的支持和配合，該所一直與業界緊密聯繫並進行演練。