明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

即入MSCI中國指數 短期支持股價

【明報專訊】新股集資王美的集團（0300）昨日上市，隨即獲國際指數編製公司明晟（MSCI）納入MSCI中國全股票指數及MSCI全球標準指數，10月3日生效。市場預期在成交及市值條件配合下，美的不單有望快速納入恒生綜合指數，迎來北水，最快更可於明年2月獲納入恒指成分股，加上機構大戶分貨或不足，短期有望為美的股價帶來支持。

根據恒指公司的新股上市快速納入機制，若其首個交易日收市後的總市值，在現有恒生綜合指數的總股份數目排名前10%（按成分股數目），新股一般可於上市後第10個交易日收市後，便可被納入指數。然後再待滬深交易所調整標的證券，北水便可買入。恒指一般對成分股設上市3個月要求，即最快要待明年2月，為截至12月季度季檢時才有望染藍。

最快明年2月可染藍

美的首掛做好，H股市值升至約334億元，成交活躍。信誠證券聯席董事張智威稱，從市值及成交看，美的很大機會納入恒生綜指及恒指等。至於美的首掛表現亮麗，會否帶動新股市場氣氛，他指要視乎個別情况，因美的做好是不同因素配合，包括獲星級基金入股惹來市場憧憬，提高散戶認購興趣，以及港股近日表現不錯。

根據美的配發結果公告，美的獲超級大戶追捧，最大承配人獲配發1.7億股H股，涉資約93億元，佔發售股份總數30.13%。亦有18名基石投資者共獲分配1.79億股，佔發售股份總數的31.7%；換言之，兩者合共已佔發售股份總數近三分之二。

張智威稱，現時散戶對新股表現已沒參考作用，主要看基石投資者或大戶，若機構投資者分貨不足，上市後或追貨，對股價有幫助。

上 / 下一篇新聞