美的首掛曾升一成 IPO洗頹風 港集資額升至全球第4 港交所：大型新股接踵而來

連同美的集資約310億元，今年港股IPO集資額已達510億元，不單已超越去年全年集資總額（見圖），更令港交所在全球IPO集資排名榜上，由6月底的第十名，一躍升至第四名（見表）。若順豐（深：：002352）等大型A股年內落實發行H股上市，再加大型新股豐巢，今年總集資額更有望突破千億元，挑戰2022年的集資額1046億元紀錄。

今年總集資額有望破千億

美的昨高開8%報59.2元，收報59.1元，較上市價54.8元高7.8%。一手100股帳面賺430元。認購一手中籤率為百分百，1.37萬認購股民人人賺錢過中秋。

陳翊庭昨出席美的上市儀式後表示，大型新股將「接踵而來」，目前正處理約100宗申請，當中不乏計劃集資10億美元的新股。她期望外圍環境容許下，可於年底前完成相關上市工作。陳翊庭續稱，中證監今年4月宣布利好香港資本市場的「新五條」，其中包括支持龍頭企業來港上市，美的在港上市是「兌現」承諾。

中證監公布「新五條」後，已有多隻大中型A股獲批境外上市備案來港發行H股，除預計集資規模最大的順豐外，還有2月入表已失效的鈞達股份（深：002865），以及龍蟠科技（深：603906）。按3隻A股獲批發行H股數目，相對A股最新價計算，單計三隻A股發行H股最多已可達290億元。再加已入表申請來港上市，但未獲中證監批出備案的A股百利天恒（滬：688506）及赤峰黃金（滬：600988），今年有望來港上市的大型A股集資額最多近350億元。

陳翊庭：中證監兌現「新五條」承諾

美的集團董事長兼總裁方洪波在上市儀式上稱，進入香港市場有助美的加快全球化，並會繼續推進科技領先、用戶指導、數字驅動、全球突破四大戰略，不斷鞏固公司作為全球領先科技公司地位。

浙江太美醫療周一（16日）通過上市聆訊，IFR引述消息報道，浙江太美醫療啟動香港IPO預路演，籌資規模將低於之前報道的約1億美元（約7.8億元）。

另陳翊庭指，阿里巴巴（9988）近期雙重上市，成功納入港股通，價量齊升，有很多北水買入，亦有很多外資買入，加上全球期待進入減息周期，都是利好股票市場和集資的信號。

明報記者