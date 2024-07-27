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經濟

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Blue Coast II擬下月推 涉558伙 趙國雄：不會囤積居奇 追差價不會影響新盤銷情

【明報專訊】美國聯儲局議息日子臨近，加上市場估計很大機會宣布減息，發展商選擇趁議息前夕部署推出全新大盤。長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸，自4月開售第3B期Blue Coast後，旗下樓花期長約17個月、第3C期Blue Coast II亦準備登場，涉558伙，希望趁十一黃金周吸客，最快下月開售，有望成為今年第四季首個開賣的全新盤。另一方面，集團早前向旗下項目的撻訂買家追收差價，長實執行董事趙國雄表示，做法不會影響旗下新盤銷情。

明報記者 江俊洋

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場憧憬減息的期望升溫，長實執行董事趙國雄預測，美國今次減息0.25厘的機會較大，若落實減息，可為市場帶來清晰指引，市場情緒亦會轉為樂觀，對樓市有正面影響，又相信本港樓價再下跌的機會不大。

他強調，Blue Coast II並非因為即將減息而推出，稱項目已籌備多時，認為目前是合適時機推出，會盡快開盤，並以市價推售，重申集團不會囤積居奇。長實營業部首席經理郭子威表示，Blue Coast II 大有機會下月開售，項目涉558伙，涵蓋兩房至4房間隔，主打兩房及3房戶。

項目去年底已批預售 主打兩至三房

翻查資料，Blue Coast 兩個期數合共提供1200伙，早於去年12月已獲批預售。至於同系Blue Coast，今年政府「撤辣」後、自4月開售迄今累沽571伙，佔該期數全盤642伙的89%，套現108億元，平均成交價約1900萬元，平均成交呎價約2.5萬元。Blue Coast 今年3月底首度開價，以折實均呎21,968元首推138伙，較港島南岸第1期晉環、2021年4月首推折實均呎29,689元低近三成，更是港島南岸已落成或推售項目中、首推折實均呎最低的項目。樓盤4月初首輪開售422伙，8天累收2.8萬入票，超額認購約65倍，為今年新盤票王，開售約一周已吸金逾100億元。

YOHO Hub II 第6座最快今開價

早前有報道稱，長實向旗下元朗洪水橋#LYOS 撻訂買家追收差價，趙國雄則表示，一直有根據合約而進行行動，部分買家亦有支付差價。他認為，追差價不會影響集團的新盤銷情，因為買家是清楚單位價格而入市，以及了解自身的供款能力，如果買家上會出現困難，集團會與買家商討方案及盡力協助，但假若買家屬投機取態的話，應該根據合約精神承擔責任。

除了Blue Coast II，新地（0016）元朗The YOHO Hub II 第6座的推盤亦進入直路，據了解項目最快今日開價，涉及單位不少於94伙，開價後將隨即對外開放全新現樓示範單位。

相關字詞﹕追差價 撻訂 港島南岸 黃竹坑 趙國雄 長實 Blue Coast II 新盤

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