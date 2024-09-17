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經濟
2024年9月17日星期二
股市最前線
歐美大行齊降中國GDP增長預測 零售固投數據皆遜預期 今明年料難「保五」
美的暗盤升5% 超級大戶獲1.7億股涉93億
北水暫停 港股成交479億見7個月低
景順：2026年港或有地產商債券違約
港澳金管局推動債券託管系統聯網
內媒稱B站副總裁離職 股價挫5%
證監：與康佰案3人和解成首例 3人合共賠1.92億 以特別股息方式派小股東
證監點名百德國際股權高度集中
TVB：已向華人文化還款1.56億
平治盡沽股權 「騰勢」成比亞迪獨資品牌
領展未來館幫市民帶ESG回家 接待160個學校導賞團 設多元化工作坊
美本周減息半厘概率升 日圓曾破140逾一年高
iPhone 16系列首周末預訂料3700萬部
波音凍結招聘 停非必要出差削成本
張兆聰：內地金礦股落後 招金可吼
港元定存高息精選
美元定存高息精選
梁天卓：從美招生醜聞看大學收生制度
黃雯怡：山東黃金受惠金價漲
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之二）
薛偉傑：內地加速發展無人貨運機 最新型號載重量達3.2噸
技術取勝：希慎有望上試13元關
何民傑：學童自殺能防範 接受不幸解困頓
名媛王穎妤 任皇朝會董事
港股觀望氣氛濃 防美減息反高潮
周顯：港一兩年後或被狙擊
湯文亮：7個待判的少年
Blue Coast II擬下月推 涉558伙 趙國雄：不會囤積居奇 追差價不會影響新盤銷情
緹外9日售3伙 4房連雙車位近2億沽
舖市老手2億購栢麗大道對面4500呎舖
摩天大廈3房3000萬沽 4年實蝕三成半
尚悅特色戶連車位 月租3.2萬 呎租33元
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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