明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
科技觀潮

投資策略

薛偉傑：內地加速發展無人貨運機 最新型號載重量達3.2噸

【明報專訊】由於無人貨運機相比有人貨運機能夠顯著節省營運成本至少30%或以上，內地近3年加速發展無人貨運機。最新成功試飛的SA750U的最大起飛重量為7.5噸，最大載重量已達到3.2噸，不但創下內地的紀錄，甚至拿到國際市場也不遜色。因為美國初創公司Natilus研製中但尚未試飛的Kona（前稱N3.8T）的最大載重量是3.855噸。

有媒體和航空業人士認為，無人貨運機市場是一個新大陸，中國內地和歐美等先進國家都是處於相若的起點，中國內地必然會努力搶佔先機以及向大型化發展，希望複製電動車的成功故事。

SA750U載重量貨艙容積創新高

8月22日早上6時28分，由湖南省的山河華宇航空科技有限公司自主研發、山河星航戰略協同推進的SA750U大型無人運輸機，在陝西省的靖邊無人機專用測試機場成功進行了首次試飛。

在40分鐘的試飛過程中，各系統設備運作正常、狀態良好，飛機姿態平穩，性能指標符合設計。在完成了預定飛行科目後，飛機順利返航降落。資料顯示，SA750U的最大起飛重量為7.5噸，最大載重量達到3.2噸。而且，其貨艙容積亦高達25.8立方米，最大航程2200公里，最高飛行高度7300米。

據悉，以內地的無人貨運機來說，SA750U的載重量和貨艙容積均創下新高。在此之前，內地已經使用或者成功試飛的無人貨運機，載重量主要都在1.5噸至2噸的範圍，貨艙容積較大的亦只是12至15立方米，較小的更只有5立方米。

為了優化經濟效益，山河華宇航空科技還特別為SA750U設計了矩形的截面機身、機尾大艙門、短距起降增升系統等結構和子系統，令該機具備快速裝卸貨物、無人化高效空投、起降場地適應性廣等特點。在低海拔環境下，SA750U的滿載起飛滑跑距離為400多米。

動力系統仍是最大短板

此外，SA750U還可以針對不同場景進行改裝，容易拓展用途，不論是支線航空物流、應急救援物資投送，還是森林草原消防滅火等應用場景都適用。以森林滅火來說，SA750U的載水量更達到4噸，採用壓力注水方式，大約3分鐘即可裝滿4噸水，還可以在火場超低空飛行投水。

山河華宇航空科技有限公司創始人兼首席專家何清華強調，SA750U由概念設計到首架原型機首次試飛成功，只用了2年8個月；而發動機、飛行控制軟件、航電系統、材料等整機和關鍵零部件，都實現了國產全自主。

筆者認為，SA750U的載重量和貨艙容積確實不錯，即使拿到國際市場，也可以排在前列，但動力方面仍然是最大缺點。因為SA750U配備一部中國航空發動機集團有限公司研製的渦槳發動機AEP100-A，後者的功率只屬於900千瓦級別，令它的最高時速只有308公里。即使和一些同樣配備渦槳發動機的有人駕駛支線客機相比，這個速度也比較偏低。當然，貨運的時間迫切性不及客運。但是，單發動機的設計，也令到故障風險大過雙發動機。

此外，在氣動力設計和材料科技方面，SA750U看來也比較保守。暫時來說，內地媒體的報道完全沒有提及，它使用了多少百分比的碳纖維或複合材料等。

以「小步快跑」策略競爭

已有6款固定翼無人貨運機

無可否認，內地近年確實正在加速發展無人貨運機。根據不完全的統計，由2021年7月至今年8月底，內地已經投入使用或者正在試飛的國產民用固定翼無人貨運機，至少已有6款之多（部分型號由有人駕駛的舊款小型運輸機修改而來），載重量由0.5噸至3.2噸，航程則由500公里至2200公里。這裡還沒有計算垂直起降但航程較短、主要只用於市內運輸的eVTOL。

這個現象亦符合內地官方和部分科技業者一貫喜歡使用的所謂「小步快跑」策略，即是每個型號的性能提升未必會很驚人，但就以項目容易上馬、縮短研發周期、加快更新迭代、較頻密地推出多個型號來建立競爭力。有媒體和業內人士認為，無人貨運機除了適用於支線航空物流、網購快遞、應急救援物資投送、滅火和火災監測、人工增雨，還可以應用於島嶼補給、中繼通訊等，後兩者更具備一定的軍事意義。

內地的私營和國有企業未來還會繼續研製載重量達到5噸至10噸甚或以上的無人貨運機，以滿足不同貨物、不同距離和不同服務等的運輸需求。但在使用可持續航空燃料或者轉用鋰電池、氫燃料電池等較為環保的能源方面亦需要加快探索。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]

上 / 下一篇新聞

歐美大行齊降中國GDP增長預測 零售固投數據皆遜預期 今明年料難「保五」
歐美大行齊降中國GDP增長預測 零售固投數據皆遜預期 今明年料難「保五」
美的暗盤升5% 超級大戶獲1.7億股涉93億
美的暗盤升5% 超級大戶獲1.7億股涉93億
北水暫停 港股成交479億見7個月低
北水暫停 港股成交479億見7個月低
景順：2026年港或有地產商債券違約
景順：2026年港或有地產商債券違約
港澳金管局推動債券託管系統聯網
港澳金管局推動債券託管系統聯網
內媒稱B站副總裁離職 股價挫5%
內媒稱B站副總裁離職 股價挫5%
證監：與康佰案3人和解成首例 3人合共賠1.92億 以特別股息方式派小股東
證監：與康佰案3人和解成首例 3人合共賠1.92億 以特別股息方式派小股東
證監點名百德國際股權高度集中
證監點名百德國際股權高度集中
TVB：已向華人文化還款1.56億
TVB：已向華人文化還款1.56億
平治盡沽股權 「騰勢」成比亞迪獨資品牌
平治盡沽股權 「騰勢」成比亞迪獨資品牌
領展未來館幫市民帶ESG回家 接待160個學校導賞團 設多元化工作坊
領展未來館幫市民帶ESG回家 接待160個學校導賞團 設多元化工作坊
美本周減息半厘概率升 日圓曾破140逾一年高
美本周減息半厘概率升 日圓曾破140逾一年高
iPhone 16系列首周末預訂料3700萬部
iPhone 16系列首周末預訂料3700萬部
波音凍結招聘 停非必要出差削成本
波音凍結招聘 停非必要出差削成本
張兆聰：內地金礦股落後 招金可吼
張兆聰：內地金礦股落後 招金可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
梁天卓：從美招生醜聞看大學收生制度
梁天卓：從美招生醜聞看大學收生制度
黃雯怡：山東黃金受惠金價漲
黃雯怡：山東黃金受惠金價漲
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之二）
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之二）
技術取勝：希慎有望上試13元關
技術取勝：希慎有望上試13元關
何民傑：學童自殺能防範 接受不幸解困頓
何民傑：學童自殺能防範 接受不幸解困頓
名媛王穎妤 任皇朝會董事
名媛王穎妤 任皇朝會董事
港股觀望氣氛濃 防美減息反高潮
港股觀望氣氛濃 防美減息反高潮
周顯：港一兩年後或被狙擊
周顯：港一兩年後或被狙擊
湯文亮：7個待判的少年
湯文亮：7個待判的少年
Blue Coast II擬下月推 涉558伙 趙國雄：不會囤積居奇 追差價不會影響新盤銷情
Blue Coast II擬下月推 涉558伙 趙國雄：不會囤積居奇 追差價不會影響新盤銷情
緹外9日售3伙 4房連雙車位近2億沽
緹外9日售3伙 4房連雙車位近2億沽
舖市老手2億購栢麗大道對面4500呎舖
舖市老手2億購栢麗大道對面4500呎舖
摩天大廈3房3000萬沽 4年實蝕三成半
摩天大廈3房3000萬沽 4年實蝕三成半
尚悅特色戶連車位 月租3.2萬 呎租33元
尚悅特色戶連車位 月租3.2萬 呎租33元