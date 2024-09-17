波音凍結招聘 停非必要出差削成本

股價早段跌逾1%見52周低位

波音財務總監Brian West昨表示，資方真誠地爭取達成新的勞工合約協議，以反映員工的訴求，並使公司恢復營運，由於波音的業務正處於困難時期，這次罷工嚴重危及企業復蘇，「我們必須採取必要行動，保存現金」。他上周五亦表示，罷工對財務的影響，將取決於罷工持續多久。穆迪此前表示，對波音的所有信用評級進行審查，有可能下調其信評。

惠譽亦警告，長期罷工可能使波音面臨降級風險。兩家評級機構目前給予波音的信評，是投資級別的最低級，意味一旦評級下降，其信評將降至垃圾級別。

OpenAI非牟利結構或面臨調整

此外，《財富》引述知情人士稱，OpenAI行政總裁Sam Altman在一次全體員工會議透露，OpenAI的非牟利公司結構，最早可能在明年發生變化，使其更接近傳統的營利性質企業。

路透社引述知情人士稱，OpenAI的新一輪融資，將通過可轉換票據的形式，籌集多達65億美元的資金，不過此輪融資的1500億美元估值，取決於其能否改變公司結構，並取消對投資者的盈利上限。倘完成融資，將意味OpenAI願意為吸引更多投資而改革公司結構，可能令外界質疑OpenAI偏離非牟利使命。

（綜合報道）

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