iPhone 16系列首周末預訂料3700萬部

蘋果早段跌逾3% 道指創新高

颶風吹襲後，美國墨西哥灣石油生產仍然受阻。花旗分析師亦指出，利比亞原油出口持續減少，以及俄羅斯對油組與盟友（OPEC+）加強遵守產量配額，將會使全球油市供應在第四季輕微不足。國際油價昨晚升2%。現貨金漲至每盎司2589美元再創新高。

郭明錤估計，16 Pro及16 Pro Max首個周末的預購量，分別按年跌27％及16％，雖然16 Plus及iPhone 16首周末的預購量估計分別按年增長48％及10％，但不足以彌補Pro型號的跌幅，拖累16系列首周末整體預訂量較15系列同期弱。郭明錤指出，16 Pro系列的需求低於預期，主因之一是其主要賣點蘋果智能（Apple Intelligence）未隨iPhone 16同步上市，加上iPhone在內地面臨激烈的競爭。蘋果概念股昨日下滑，瑞聲科技（2018）跌3.9%，高偉電子（1415）跌1.4%。

不過郭明錤表示，雖然iPhone 16系列首周末預購量倒退，但供應鏈生產計劃在短期內應不會有太大改變。蘋果仍有機會藉10月推出的蘋果智能，以及後續的旺季促銷（例如中國雙十一檔期及歐美年底的聖誕購物旺季）改善銷量。

彭博：英特爾獲軍用晶片補貼

此外，彭博社引述知情人士稱，知情人士透露，英特爾（Intel）（美：INTC）與美國政府達成具約束力的協議，正式獲得接受高達35億美元聯邦補貼的資格，資金將用於為美國國防部生產先進軍用晶片。英特爾早段股價升逾3%。彭博社稱，這個名為「安全飛地」（Secure Enclave）的秘密項目，旨在建造用於軍用和情報的先進晶片生產設施。

（綜合報道）

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