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經濟

證監點名百德國際股權高度集中

【明報專訊】證監會公布，百德國際（2668）股權於9月4日集中於極少數股東，公司只有2.17億股「街貨」或佔已發行4.65%權益由其他股東持有。

證監會稱，最近曾就百德國際的股權分佈查訊，結果顯示該公司於9月4日，有25名股東共持有34.83億股，相當於該公司之已發行股本之74.41%；有關股權連同控股股東兼主席廖南鋼持有9.8億股股份，佔已發行股本之20.94%，相當於公司發行股本的95.35%。證監會指出，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

股價上月底見8年高後連挫多日

百德國際於去年11月9日收市後公布配售最多7.8億新股、佔擴大後股本16.67%，配股價0.019元較當日收市價有17.4%折讓；及至同年12月1日收市後宣布完成配售。以9月4日（即證監指其股份高度集中當日）收市價0.98元、及昨日收市價0.455元計，便分別較去年配股價高出51倍及23倍。

百德國際昨晚發出通告，指基於可得資料及就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，確認於9月4日及公告日期（16日），不少於25%的公司已發行股份由公眾人士持有，且公司可遵循聯交所證券上市規則項下的公眾持股量規定。同時提示股東及有意投資者留意，股份未必有真正的市場，且公司股權可能已集中於少數股東手中。

證監會月初亦曾公布昇能集團（2459）股權高度集中，指其街貨量不足一成，公司股價翌日即急瀉逾98%，市值單日蒸發逾200億元。

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