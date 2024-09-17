明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

證監：與康佰案3人和解成首例 3人合共賠1.92億 以特別股息方式派小股東

【明報專訊】證監會因應已除牌的康佰控股（前上市編號8190）營運及管理層不當行為，造成逾2.93億元損失一案，已與涉事各方達成和解，透過簡易程序解決在高等法院的法律程序。待法院於明年4月2日聆訊批准後，3名答辯人，即康佰幕後董事吳國輝、執行董事廖天立及李敏滔，向康佰賠償約1.92億元。康佰收款後會向獨立公眾股東派特別股息，每股0.066元，較康佰於停牌前最後收市價高2.75倍，為已除牌公司以特別股息方式向小股東支付歷來最高賠償額，證監會指是首宗同類和解個案。

每股0.066元 高最後收市價2.75倍

證監會稱，今次特別息所派金額，已經將合共持有24.4%康佰股份的兩名股東承諾交回其有權收取特別息，重新分發給小股東的部分計算在內。

是次個案源於證監會在2018年7月展開調查。該會發現康佰營運及管理層行為和誠信存在令人嚴重關注的情况。為保障投資大眾利益，於2019年5月29日指示聯交所暫停康佰股份的買賣。證監會並於2020年5月18日對相關答辯人展開法律程序，康佰在同年12月24日被聯交所除牌。

3人不當行為令康佰損失逾2.93億

證監會稱，作為和解的一部分，已與答辯人就一份事實陳述書達成協議，包括吳自2016年起曾為康佰的幕後董事，而在關鍵時間的執行董事只有廖及李二人，他們遵循吳的指令經營康佰的事務。三人促使康佰於2016年和2017年訂立收購兩個附屬公司的交易，兩宗收購定價被大幅推高共2.29億元。兩個被收購的附屬公司亦由吳促使的虛構或虛假業務組成。此外，三人亦促使康佰在沒有商業理由下借貸，並支付約6400萬元費用和利息。三人更虛假地誇大康佰在2016年至2019年的多個年度期間收益，使康佰蒙受共超過2.93億元的損失。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，這是此類和解首例，使康佰少數股東能夠直接從不法分子支付的賠償受惠。證監竭力維持市場的公義秩序，為少數股東討回公道，並使違法者付出代價。

對於是否仍有其他針對已除牌公司董事、大股東的類似法律行動在進行中，證監會發言人不作評論。

翻查資料，十多年前半新股洪良（前上市編號0946）曾「回水」予小股東。2009年12月上市的洪良，上市後3個月被勒令停牌，調查後發現招股書內容不實。2012年6月，洪良以每股2.06元共斥資10.3億元回購約7700名公眾小股東股份，開創同類型事件先河。

明報記者

上 / 下一篇新聞

歐美大行齊降中國GDP增長預測 零售固投數據皆遜預期 今明年料難「保五」
歐美大行齊降中國GDP增長預測 零售固投數據皆遜預期 今明年料難「保五」
美的暗盤升5% 超級大戶獲1.7億股涉93億
美的暗盤升5% 超級大戶獲1.7億股涉93億
北水暫停 港股成交479億見7個月低
北水暫停 港股成交479億見7個月低
景順：2026年港或有地產商債券違約
景順：2026年港或有地產商債券違約
港澳金管局推動債券託管系統聯網
港澳金管局推動債券託管系統聯網
內媒稱B站副總裁離職 股價挫5%
內媒稱B站副總裁離職 股價挫5%
證監點名百德國際股權高度集中
證監點名百德國際股權高度集中
TVB：已向華人文化還款1.56億
TVB：已向華人文化還款1.56億
平治盡沽股權 「騰勢」成比亞迪獨資品牌
平治盡沽股權 「騰勢」成比亞迪獨資品牌
領展未來館幫市民帶ESG回家 接待160個學校導賞團 設多元化工作坊
領展未來館幫市民帶ESG回家 接待160個學校導賞團 設多元化工作坊
美本周減息半厘概率升 日圓曾破140逾一年高
美本周減息半厘概率升 日圓曾破140逾一年高
iPhone 16系列首周末預訂料3700萬部
iPhone 16系列首周末預訂料3700萬部
波音凍結招聘 停非必要出差削成本
波音凍結招聘 停非必要出差削成本
張兆聰：內地金礦股落後 招金可吼
張兆聰：內地金礦股落後 招金可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
梁天卓：從美招生醜聞看大學收生制度
梁天卓：從美招生醜聞看大學收生制度
黃雯怡：山東黃金受惠金價漲
黃雯怡：山東黃金受惠金價漲
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之二）
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之二）
薛偉傑：內地加速發展無人貨運機 最新型號載重量達3.2噸
薛偉傑：內地加速發展無人貨運機 最新型號載重量達3.2噸
技術取勝：希慎有望上試13元關
技術取勝：希慎有望上試13元關
何民傑：學童自殺能防範 接受不幸解困頓
何民傑：學童自殺能防範 接受不幸解困頓
名媛王穎妤 任皇朝會董事
名媛王穎妤 任皇朝會董事
港股觀望氣氛濃 防美減息反高潮
港股觀望氣氛濃 防美減息反高潮
周顯：港一兩年後或被狙擊
周顯：港一兩年後或被狙擊
湯文亮：7個待判的少年
湯文亮：7個待判的少年
Blue Coast II擬下月推 涉558伙 趙國雄：不會囤積居奇 追差價不會影響新盤銷情
Blue Coast II擬下月推 涉558伙 趙國雄：不會囤積居奇 追差價不會影響新盤銷情
緹外9日售3伙 4房連雙車位近2億沽
緹外9日售3伙 4房連雙車位近2億沽
舖市老手2億購栢麗大道對面4500呎舖
舖市老手2億購栢麗大道對面4500呎舖
摩天大廈3房3000萬沽 4年實蝕三成半
摩天大廈3房3000萬沽 4年實蝕三成半
尚悅特色戶連車位 月租3.2萬 呎租33元
尚悅特色戶連車位 月租3.2萬 呎租33元