明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新股

美的暗盤升5% 超級大戶獲1.7億股涉93億

【明報專訊】內地家電巨頭美的集團（0300）今日（17日）上市，昨晚公布分配結果，無論面向散戶的公開發售，還是國際配售認購均反應熱烈。尤其國際發售部分，獲超額認購7.06倍，當中有「超級大戶」獲配發1.7億股，佔發售股份逾三成，涉資93.2億元，單一投資者獲配發股數已與18名基石投資者認購總數相若。美的昨日暗盤交易升約5%，每手帳面約賺280元。

公開發售部分超額認購4.31倍，獲13,717份有效申請，一手中籤率100%。其中更有3份申請認購1230.34萬股的上限股份，每張「頂頭槌」飛涉資6.7億元。基石投資者共認購美的1.79億股，涉資98.1億元，禁售期6個月。

未知是高瓴GIC或另有其人

彭博早前引述知情人士指出，高瓴正在洽談認購超過10億美元（約78億港元）的美的新股，新加坡主權財富基金GIC考慮認購約5億美元（約39億元）的股票。暫未知獲分1.7億股的超級大戶是否另有其人，還是高瓴或GIC最後決定加碼認購。

美的昨日暗盤做好，輝立暗盤收報57.55元，高上市價5%，不計手續費，一手100股，帳面賺275元；成交330萬股，涉資1.88億元；富途暗盤收報57.6元，高上市價5.1%，一手帳面賺280元。以上市價54.8元計，美的集資額達310億元，為2021年2月上市的快手（1024）以來集資額最大IPO。若計及預期行使15%超額配售權，集資額更達357億元。

花旗表示，美的香港IPO以上限定價，顯示投資者對內地家電行業有強烈需求，並指在非必需消費品領域中，投資者更喜歡家電產業而不是運動服飾產業，因為「以舊換新」政策可能會促進銷售。花旗又表示，體育用品股行業料於第四季面臨更多的減價風險，預計投資者將從體育用品股轉向家電行業，海爾（6690）、美的為家電業熱門買入股份，重申消費性板塊配對交易（pair trade）為增持美的，減持安踏（2020）；加碼海爾、減持李寧（2331）。

明報記者

[新股]

上 / 下一篇新聞

歐美大行齊降中國GDP增長預測 零售固投數據皆遜預期 今明年料難「保五」
歐美大行齊降中國GDP增長預測 零售固投數據皆遜預期 今明年料難「保五」
北水暫停 港股成交479億見7個月低
北水暫停 港股成交479億見7個月低
景順：2026年港或有地產商債券違約
景順：2026年港或有地產商債券違約
港澳金管局推動債券託管系統聯網
港澳金管局推動債券託管系統聯網
內媒稱B站副總裁離職 股價挫5%
內媒稱B站副總裁離職 股價挫5%
證監：與康佰案3人和解成首例 3人合共賠1.92億 以特別股息方式派小股東
證監：與康佰案3人和解成首例 3人合共賠1.92億 以特別股息方式派小股東
證監點名百德國際股權高度集中
證監點名百德國際股權高度集中
TVB：已向華人文化還款1.56億
TVB：已向華人文化還款1.56億
平治盡沽股權 「騰勢」成比亞迪獨資品牌
平治盡沽股權 「騰勢」成比亞迪獨資品牌
領展未來館幫市民帶ESG回家 接待160個學校導賞團 設多元化工作坊
領展未來館幫市民帶ESG回家 接待160個學校導賞團 設多元化工作坊
美本周減息半厘概率升 日圓曾破140逾一年高
美本周減息半厘概率升 日圓曾破140逾一年高
iPhone 16系列首周末預訂料3700萬部
iPhone 16系列首周末預訂料3700萬部
波音凍結招聘 停非必要出差削成本
波音凍結招聘 停非必要出差削成本
張兆聰：內地金礦股落後 招金可吼
張兆聰：內地金礦股落後 招金可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
梁天卓：從美招生醜聞看大學收生制度
梁天卓：從美招生醜聞看大學收生制度
黃雯怡：山東黃金受惠金價漲
黃雯怡：山東黃金受惠金價漲
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之二）
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之二）
薛偉傑：內地加速發展無人貨運機 最新型號載重量達3.2噸
薛偉傑：內地加速發展無人貨運機 最新型號載重量達3.2噸
技術取勝：希慎有望上試13元關
技術取勝：希慎有望上試13元關
何民傑：學童自殺能防範 接受不幸解困頓
何民傑：學童自殺能防範 接受不幸解困頓
名媛王穎妤 任皇朝會董事
名媛王穎妤 任皇朝會董事
港股觀望氣氛濃 防美減息反高潮
港股觀望氣氛濃 防美減息反高潮
周顯：港一兩年後或被狙擊
周顯：港一兩年後或被狙擊
湯文亮：7個待判的少年
湯文亮：7個待判的少年
Blue Coast II擬下月推 涉558伙 趙國雄：不會囤積居奇 追差價不會影響新盤銷情
Blue Coast II擬下月推 涉558伙 趙國雄：不會囤積居奇 追差價不會影響新盤銷情
緹外9日售3伙 4房連雙車位近2億沽
緹外9日售3伙 4房連雙車位近2億沽
舖市老手2億購栢麗大道對面4500呎舖
舖市老手2億購栢麗大道對面4500呎舖
摩天大廈3房3000萬沽 4年實蝕三成半
摩天大廈3房3000萬沽 4年實蝕三成半
尚悅特色戶連車位 月租3.2萬 呎租33元
尚悅特色戶連車位 月租3.2萬 呎租33元