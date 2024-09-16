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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

新銀債保底息4厘 長者恩物

【明報專訊】政府上周二（10日）公布發行新一批銀色債券，將於今年9月30日開始接受長者認購，息率與本地通脹掛鈎，並保證年息率不會小於4厘。在減息周期即將展開，港元定存年息率低於4厘的當下，年滿60歲的「老友記」不容錯過，值得按時認購。

明報記者 袁國守

市場預期，美國聯儲局將於本周四（19日）減息，減息周期將正式展開，料本港銀行亦會跟隨；換言之，本港定存息率趨降，對於「食息一族」如長者來說，手頭資金或許要另覓出路。

每手1萬元 息率勝定存

政府上周公布發行的新一批銀債，目標發行額為500億元，最多可加碼至550億元，每手1萬元，年期3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，並保證年息不會低於4厘，實際派息以兩者的較高者為準。

目前，敘做港元定存12個月，最多只有3厘許，一旦往後開始減息，可能會降至只約3厘甚至以下。雖然即將發行的銀債保證息率低於去年發行的銀債（保底息5厘），但保證息率仍不低於4厘，較現時定存年息為高，且由政府發行，風險近乎零，故具吸引力。

新一批銀債的認購期由今年9月30日早上9時開始，至10月14日下午2時結束，並於10月23日發行。合資格香港居民可透過配售銀行和指定證券經紀認購該批銀債，而所說的合資格香港居民，為2025年或之前年滿60歲（即1965年或之前出生）及持有有效香港身分證的香港居民。銀債的發行條款、認購安排（包括配售銀行和指定證券經紀名單），以及基礎建設債券計劃的詳情將載於香港政府債券網站（www.hkgb.gov.hk），有意認購銀債的長者不妨密切留意最新詳情。

還值得留意的是，雖然銀債不設二手市場，但投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為了讓更多市民可以參與計劃，今次發行的最高配發金額設定為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

新一批銀債乃基礎建設債券計劃下的零售部分，發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，按計劃框架作基建項目投資，政府會每年公布募得資金的分配情况。

財政司長陳茂波表示，特區政府今年繼續發行銀債，為年長市民提供安全可靠、低風險，且具穩定回報的投資選項，並帶動業界開發潛力龐大的銀髮市場。

資金充裕者可考慮抽25至30手

匯豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，雖然是次銀債提供的4厘保證息率，對比去年銀債5厘的保底息率為低，但當時3個月拆息（HIBOR）為4.7厘以上，現時則為4.1厘，認為銀債所提供的保證息率合理及相對吸引。中銀香港（2388）個金產品總經理周國昌預料，是次超額認購倍數破歷來紀錄機會大，估計將有逾30萬名市民認購，以去年銀債32萬認購人數估算，建議認購者可抽20手，務求提高銀債獲發手數，資金充裕者則可考慮抽25至30手。他亦認為，雖然是次銀債4厘保底息較去年銀債的5厘為低，但投資者應考慮現時本港固定收益的選擇，今年銀債3年期保底息率4厘、至少發行500億元，可向長者提供鎖定長年期及高回報，認為相當吸引。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

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