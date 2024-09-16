栢慧豪園均呎9287元 兩年跌25%

兩房486萬易手 14年帳賺逾倍

利嘉閣助理分區經理黃肇雯透露，栢慧豪園於8月錄得約5宗二手成交，其中第8座中層D室，實用512方呎兩房間隔，以486萬元易手、實呎9492元；原業主於2010年以208.5萬元購入，持貨14年，帳面賺277.5萬元或1.3倍。

黃續指出，目前普遍買家對後市抱觀望態度，但受剛需及樓價已累積下跌一定幅度等因素帶動，料如果減息落實，第四季樓市走勢將有望回升。

其他屋苑成交方面，資料顯示，原由資深投資者羅守輝相關人士持有的中半山堅尼地道時和大廈低層A室，實用1456方呎3房1套間隔，早前以1700萬元沽出、實呎11,676元；較同廈2017年高峰期成交價2840萬元，賣平1140萬元或40%；羅守輝相關人士於2012年購入，當年作價2380萬元，帳面蝕680萬元或28%，連同稅項及其他使費，有可能實蝕約830萬元或35%。

瓏璽複式戶6380萬沽 業主料輸15%

另一方面，資料顯示，奧運站瓏璽第6B座複式高層大宅，實用1933方呎、連97方呎平台及580方呎天台，屬4房雙套連多用途室間隔，設有內置樓梯通往上下層及天台，較早時以6380萬元易手、折合實呎33,006元；原業主於2017年10月以7688萬元一手購入，持貨7年，帳面貶值1308萬元或17%，連使費及發展商當年提供的回贈優惠計，有可能實蝕約1160萬元或15%。

碧湖兩房跌穿400萬 業主料蝕34%

此外，美聯物業分行區域經理吳偉文表示，粉嶺碧湖花園第1座高層G室，實用400方呎兩房間隔，原業主叫價400萬元放售，經議價後累減34萬元或約9%，以366萬元易手、折合實呎9150元；原業主於2020年以518萬元購入單位，持貨4年，帳面蝕152萬元或約29%，連使費料實蝕175萬元或34%。

明報記者 歐陽慧恩

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