明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

十大屋苑九成「供平過租」 分析：減息周期將臨 買賣成交將轉活

【明報專訊】美國聯儲局本周議息，市場估計大有機會啟動減息之際，據中原地產最新統計顯示，8月本港十大指標屋苑，當中有9個屋苑的平均每月供款金額，較同期每月租金為低，其中紅磡黃埔花園、沙田第一城及荔枝角美孚新邨三大屋苑，業主每月平均供款金額，較同期同類單位月租水平低逾10%至19%不等，僅鴨脷洲海怡半島的平均每月供款水平，仍略高於每月租金價位。業界分析稱，「供平過租」是步入減息周期的樓市常態，料港鐵沿線、毗鄰大學校園的大型屋苑成交量，將率先起動。

明報記者 林可為

中原地產對本港十大指標屋苑單位8月平均供款的估算，是以單位實用面積約500方呎為基準，以供款息口4.125厘，買家採六成按揭，30年還款期計算；而每月租金水平，以8月中原城市租金指數CRI，以及實用500方呎單位的實用呎租水平作出推算。

僅海怡供款水平略高月租

據該行最新統計顯示，8月十大指標屋苑，僅海怡半島的每月供款水平，仍略高於每月租金；該屋苑單位上月平均供款額為18,663元，而同期月租水平則約18,575元，即每月供款額略高於月租0.47%。

美孚單位月供較月租低逾19%

另外9個大型屋苑，皆屬每月供款額，低於每月租金；其中美孚新邨每月供款約13,698元，相對同期每月租金約16,985元，意味供樓較月租金額低19.35%，為相差最大屋苑。另外，被形容為上車樂園的天水圍嘉湖山莊，單位每月供款約為11,956元，相對同期每月租金約12,295元，供樓較月租金額低2.76%，屬差異相對最小的大型屋苑。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，根據歷史經驗，每逢進入減息周期，「供樓平過租樓」就會成為樓市常態。他續稱，息口下調除吸引用家，重新考慮買樓置業自用外，亦因定期存款息口下調，促使部分投資客將資金調動，轉為購買「磚頭」，有利帶動一、二手成交。

陳永傑認為，除港鐵沿線屋苑外，毗鄰大學校園的屋苑，近年因吸引內地及境外學生和專才租樓，成為投資者入市這些地區單位作收租的誘因，預計此類地區的成交量，將率先起動。

此外，正部署開售元朗The YOHO Hub II全新一座、啟德天璽‧天的新地（0016），集團副董事總經理雷霆亦表示，私宅租金持續上升，「供樓抵過租摟」的時代已來臨，預料將有更多市民轉租為買，相信第四季樓市會價量齊升。

映日灣開放式戶每呎63元租出

事實上，撇除十大屋苑，9月中旬私宅租務市况仍活躍。美聯物業高級分區營業經理梁仲維表示，荃灣本月至今住宅租務成交暫錄約65宗，其中映日灣佔約6宗，包括第2座高層C室，實用面積219方呎開放式戶，業主開價1.45萬元，因租客願一次過先交半年租金，議價後減700元或5%，以1.38萬元成交，實用呎租63元，而預繳半年租金涉約8.28萬元；業主於2019年以435萬元一手購入，享租金回報率3.8厘。

中原地產首席分區營業經理黃家全表示，奧運站帝柏海灣第3座高層E室，實用面積597方呎3房間隔，最新以3萬元租出、實用呎租50元；業主於2022年以1278萬元購入，享2.8厘租金回報。

相關字詞﹕十大指標屋苑 海怡半島 美孚新邨 沙田第一城 黃埔花園 美國聯儲局

上 / 下一篇新聞

美本周勢減息 港P料暫不跟減 分析：美息須至少減半厘 港才降P
美本周勢減息 港P料暫不跟減 分析：美息須至少減半厘 港才降P
減定存息較降P 更助降資金成本
減定存息較降P 更助降資金成本
陳茂波：未來數月再公布發零售債
陳茂波：未來數月再公布發零售債
招商永隆：跨境客帶動 AUM增逾15%
招商永隆：跨境客帶動 AUM增逾15%
中國鐵建發35億票據 票息2.6厘
中國鐵建發35億票據 票息2.6厘
內地促銀行保險業加強App管理
內地促銀行保險業加強App管理
瑞銀蘇安淳：美料連環減息 趁調整吸美股
瑞銀蘇安淳：美料連環減息 趁調整吸美股
資金料流出美元貨幣基金 利全球股債
資金料流出美元貨幣基金 利全球股債
看好東南亞瑞士股市
看好東南亞瑞士股市
特朗普若勝選 利美小型股
特朗普若勝選 利美小型股
瑞銀6月看好後金價升一成 現逐步減持
瑞銀6月看好後金價升一成 現逐步減持
幂源改業務結構 提高毛利率
幂源改業務結構 提高毛利率
澳門旅客增 10月賭收料疫後新高 12酒店十一檔期爆滿 全月入住率看升
澳門旅客增 10月賭收料疫後新高 12酒店十一檔期爆滿 全月入住率看升
業界未看好貴賓博彩 角子機受遊客歡迎
業界未看好貴賓博彩 角子機受遊客歡迎
AI規劃旅遊行程料成新潮流
AI規劃旅遊行程料成新潮流
創辦人24歲 三度創業
創辦人24歲 三度創業
目標擁百萬 須先有穩定收入嚴守紀律儲蓄
目標擁百萬 須先有穩定收入嚴守紀律儲蓄
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：減息預期消化 匯控Call 24475
金子：減息預期消化 匯控Call 24475
張兆聰：「三桶油」落後 可博反彈
張兆聰：「三桶油」落後 可博反彈
張兆聰：美股踏傳統旺季 現加倉勝算高
張兆聰：美股踏傳統旺季 現加倉勝算高
伍禮賢：憧憬實現盈利 嗶哩嗶哩上望132元
伍禮賢：憧憬實現盈利 嗶哩嗶哩上望132元
涂國彬：通脹就業數據無礙金價續新高
涂國彬：通脹就業數據無礙金價續新高
陳大為：聯儲局料現持續滯脹？
陳大為：聯儲局料現持續滯脹？
袁國守：減息周期來到 買長債
袁國守：減息周期來到 買長債
謝偉銓：善用土地物業提升文化體育設施
謝偉銓：善用土地物業提升文化體育設施
《幫你格價》：家居保水損自負額或因樓齡提高
《幫你格價》：家居保水損自負額或因樓齡提高
沈永年：內地牙科收費親民
沈永年：內地牙科收費親民
陳正犖：日央行官員放鷹 看淡歐元兌日圓
陳正犖：日央行官員放鷹 看淡歐元兌日圓
許健生：蘋果華為正面交鋒
許健生：蘋果華為正面交鋒
溫傑：盛業主攻普惠金融 結合科技與產業
溫傑：盛業主攻普惠金融 結合科技與產業
袁國守：議息前先作壁上觀
袁國守：議息前先作壁上觀
林少陽：傾向美聯儲只減息1/4厘
林少陽：傾向美聯儲只減息1/4厘
技術取勝：中電信處上升通道
技術取勝：中電信處上升通道
李聲揚：成功仍需有「天分」
李聲揚：成功仍需有「天分」
蔡金強：人生最好是簡單
蔡金強：人生最好是簡單
艾雲豪：解決環境問題 資本主義成「關鍵角色」
艾雲豪：解決環境問題 資本主義成「關鍵角色」
李順威：股市反彈持續 乘低買入再現
李順威：股市反彈持續 乘低買入再現
劉思明：「中特估」現水平吸 值博率更高
劉思明：「中特估」現水平吸 值博率更高
瑞銀亞洲：期金走高破頂 紫金購23723
瑞銀亞洲：期金走高破頂 紫金購23723
摩根大通亞洲：曾突破5.5算 日港購10370
摩根大通亞洲：曾突破5.5算 日港購10370
周顯：大公司誤買造假帳項目必有內鬼
周顯：大公司誤買造假帳項目必有內鬼
王弼：美CPI為何難以反彈？
王弼：美CPI為何難以反彈？
曾淵滄：整治結束 科網ATM料再領風騷
曾淵滄：整治結束 科網ATM料再領風騷
湯文亮：香港正在「度小月」
湯文亮：香港正在「度小月」
陳永傑：蝕讓也要講實力
陳永傑：蝕讓也要講實力
廖偉強：市道現回暖信號
廖偉強：市道現回暖信號
布少明：減息前夕 豪宅客搶閘出擊
布少明：減息前夕 豪宅客搶閘出擊
馬泰陽：一手撻訂料放緩
馬泰陽：一手撻訂料放緩
泓景臺3房990萬沽 一手業主帳賺兩倍
泓景臺3房990萬沽 一手業主帳賺兩倍
一手續淡靜 半月錄275宗成交
一手續淡靜 半月錄275宗成交
維港‧雙鑽會所連園林面積逾3.2萬呎
維港‧雙鑽會所連園林面積逾3.2萬呎
港島三大購物區商舖 上月空置率微升
港島三大購物區商舖 上月空置率微升
壽臣山南天第洋房 洋溢貴氣
壽臣山南天第洋房 洋溢貴氣
栢慧豪園均呎9287元 兩年跌25%
栢慧豪園均呎9287元 兩年跌25%
新銀債保底息4厘 長者恩物
新銀債保底息4厘 長者恩物