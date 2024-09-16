布少明：減息前夕 豪宅客搶閘出擊

綜觀近期新盤概况，個人認為，新盤首批單位將依然以「保守價」推售吸引市場目光，但在「減息」效應下，除非個別發展商急於套現，否則相信難以重現「蝕本價」賣樓，這有助改變買家「遲買更平」的心態，亦能增強買家入市信心。個人預期，只要新盤樓價企穩，而且一手餘貨量漸趨下降，屆時二手業主毋須再「被動」地跟隨發展商以低價賣樓，有助穩定樓價表現，預期今年第四季樓價平穩發展，甚至出現反彈。

另一方面，在近日整體樓市交投疲憊之際，豪宅表現依舊不俗，回溯政府於2月底全「撤辣」以來，豪宅成交已顯著回彈，其中逾5000萬元豪宅交投更明顯升溫，反映不乏實力買家偷步入市。據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，今年首8個月整體一手成交量錄10,288宗，逼近去年全年10,479宗水平；當中逾半億元一手豪宅跑贏大市，今年首8個月逾5000萬元一手成交量錄230宗，率先超越去年全年201宗，並高出約14.4%，同時已創3年新高。

減息周期迫在眉睫，有助消除樓市不明朗因素，同時隨着第四季豪宅級新盤相繼推出或加推應市，再配合政府「搶人才」計劃進一步發酵，吸引愈來愈來高才專才及其受養人到港，估計豪宅將繼續受買家追捧，整體表現可望看高一線。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]