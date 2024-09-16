袁國守：議息前先作壁上觀

相比之下，港股稍強，恒指上周四及周五反彈，周五收報17,369點，但全個星期累跌0.43%或75點，連跌兩周。明天是中秋佳節，A股今明兩日（16及17日）休市，而港股本周三（18日）休市，港股通要到本周四（19日）才重開，炒友不如先休息過節，待兩地股市重開再戰。

外圍方面，本周焦點當然是本周四公布的聯儲局議息結果，有分析認為，一旦美聯儲大手減息半厘，市場會解讀為美國經濟可能陷入衰退，上周回勇的美股勢急挫，因此議息結果公布前宜作壁上觀。

看遠一點，瑞銀蘇安淳（Adrian Zuercher）預料，聯儲局將連環減息，建議待調整吸美股，他會在今期封面故事作詳盡分析，不妨細閱。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]