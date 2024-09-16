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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：盛業主攻普惠金融 結合科技與產業

【明報專訊】盛業控股（6069）是首家在香港主板上市的供應鏈（supply chain，連結買家及供應商）科技平台公司，主要機構股東包括新加坡淡馬錫、中國太平、無錫交通集團和泰山資本。集團主力通過科技融合產業供應鏈，幫助中小微企業獲得更便捷的「普惠金融服務」（指全民皆可獲得可靠且具持續性的金融服務）。根據公司網站，其服務特色為「申請易、額度高、到帳快、利率低、更靈活（隨借隨還）及產品多（覆蓋供應鏈結算全周期）」。

集團的主營業務可細分為3項，包括提供平台科技服務、數字金融解決方案及出售供應鏈資產。以今年上半年計，三者佔總收入的比重分別為35.3%、63.1%及1.7%（最後一項業務的佔比按年顯著下跌，原因是期內所出售的相關資產大減）。

上段提及的平台科技服務，其中兩項收入例子為透過旗下平台向客戶提供撮合服務所收取的費用，以及透過向資金合作方推介客戶而自客戶收取的服務費。至於數字金融解決方案的收入，就包括提供供應鏈金融解決方案時的利息收入等。最後是出售供應鏈資產，則主要作為改善現金流及管理其供應鏈資產組合。

業務規模持續擴大

今年上半年集團收入為4.36億元（人民幣，下同），按年減少11.9%；經調整淨利潤為1.66億元，按年減少11.8%。表面上業績不算理想，但原因是太湖新城集團向盛業旗下的無錫國金商業保理有限公司增持並成為控股股東，後者因此變成盛業的聯營公司而不再併表（即財務業績將直接計入應佔聯營公司溢利，會令集團的信貸相關收入、總資產及淨利潤短期下降）。根據管理層所講，在太湖新城集團的支持下，無錫國金保理未來3年業務總規模有望接近100億元，預計為集團帶來的淨利潤和平台服務收入貢獻合計將增加60%。

去年集團通過高分紅比例回報股東，全年派息率提升至90%，以現價計股息率約4.6%。管理層表示，未來有信心可以維持相關派息率。其他業績重點包括，截至今年6月30日的平台累計客戶總數已超過16,700家，較去年的超過13,600家增加約22.8%。同期的資金合作方總數則122家增加13.1%至現時的138家。至今累計處理供應鏈資產總額約2160億元，較去年同期的約1770億元增加約22.0%，都印證集團業務規模持續增長。

積極佈局新興產業

集團在進一步深耕基建、醫藥、大宗商品等國家支柱行業的同時，正積極加強對於「跨境電商」和「儲能」 等戰略性新興產業的佈局。另外，管理層特別提到，往後將持續投入研發，以強化在供應鏈生態中的科技水平。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

相關字詞﹕盛業控股 溫研股海 溫傑

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