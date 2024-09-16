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經濟
陳正犖 匯市前瞻

投資策略

陳正犖：日央行官員放鷹 看淡歐元兌日圓

【明報專訊】歐洲央行一如市場預期減息25個基點，行長拉加德拒絕預設利率走向，同時歐洲央行調低今後3年經濟增長預測。市場對歐元區經濟增長的憂慮或拖累歐元兌美元表現，然而當美國聯儲局也開始減息後，美元走弱可能會抵消這一影響。我們預計歐元兌美元短期或處於1.10至1.11的區間內，暫時保持窄幅上落。投資者不妨將焦點轉移到看淡歐元兌日圓，風險回報或更吸引。雖然日本央行本星期預計不會加息，但日本央行官員最近的鷹派言論表明日本央行將進一步收緊政策，顯示歐洲與日本央行之間的政策分歧非常明顯。技術上如果歐元兌日圓斷然跌破154.4，或下試下個支持位148.4。

近期紐約油價曾急跌至接近每桶65美元，為2023年5月以來最低。環球宏觀經濟數據參差，主要石油供應商於剛舉行的亞太地區石油會議上也對前景表示悲觀，市場憂慮原油需求疲弱。此外亦有報道指利比亞的原油供應可能很快重返市場。不過我們仍估計油價進一步大跌空間有限。油組及盟友（OPEC+）近期決定將減產延長至12月，有助緩解供應過剩的憂慮，加上墨西哥灣颶風可能造成供應中斷，或許會支持油價。

展望未來，我們繼續關注美國和中國的經濟增長指標。從技術走勢分析，紐約油價最接近的支持位處於63.6美元，為2023年5月以來低位，下一個支持位留意62.4美元，為2021年12月以來最低。

渣打香港財富方案高級投資策略師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳正犖 匯市前瞻]

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